19:00 Uhr

Vor dem Lockdown gibt es in Dillingen noch drei Zirkus-Vorstellungen

Kamel Ali ist immer neugierig auf Besucher, die sich Wolfgang Frank und seine Zirkustruppe noch in großer Anzahl für die letzten Shows bis auf unbestimmte Zeit wünschen. Drei Mal tritt der Zirkus noch in Dillingen-Hausen auf.

Plus Der Zirkus Madagascar möchte noch viele Dillinger begeistern, bevor die Manege leer bleiben muss. Wann die sind und welche Vorschriften es gibt.

Von Benjamin Reif

Drei Vorstellungen will Wolfgang Frank mit seinem Zirkus Madagascar noch im Dillinger Ortsteil Hausen geben, bevor es für ihn und die weiteren neun Mitglieder der Zirkusfamilie in eine ungewisse Zukunft geht. In Dillingen hat er schon vier Shows gespielt, davor sechs in Wertingen. Der ganze Zirkus hat sich über das große Publikum gefreut, dass dank eines Hygienekonzepts die Vorstellungen genießen konnte.

Er hofft auf viele Zuschauer

Für die kommenden Shows am Freitag und Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr hofft Frank auf viele Zuschauer, damit noch ein bisschen Geld in die Kasse kommt. Schon die erste Hochphase des Coronavirus habe die Branche mit voller Wucht getroffen, sagt Frank. Viele Zirkusse hätten aufgegeben – so etwa der Zirkus Montana, mit dem Frank vor einigen Jahren in Dillingen gastierte. „Den kann man schon betrauern. War ein erstklassiger Zirkus.“

Viele der Schaustellerfamilien hätten sich dann schon nicht mehr aufraffen können, noch einmal vor der Winterpause auf Tour zu gehen. Und die Soforthilfen, die der Bund zugesagt hatte, seien oftmals nicht ausbezahlt worden. In seinem Fall wurde ihm die Zahlung wegen eines Formfehlers verweigert, sagt Frank. Das sei ein harter Schlag gewesen. Jetzt hofft er zumindest auf so viel Hilfe, dass er seine Tiere während des Winters verpflegen kann.

Ponys und Clowns in der Manege

Im Zirkus Madagascar kann man viele davon erleben, die Aufführungen in Wertingen begeisterten gerade die Kinder. Eine Nummer mit Enten gehört ebenso zum Programm wie der Auftritt von Ponys und dem Miniaturpferd Texas. In der Pause kann man mit den Tieren auf Tuchfühlungen gehen, und nach der Show können die Kleinen auf den Ponys durch die Manege reiten.

Kamel Ali ist immer neugierig auf Besucher, die sich Wolfgang Frank und seine Zirkustruppe noch in großer Anzahl für die letzten Shows bis auf unbestimmte Zeit wünschen. Drei Mal tritt der Zirkus noch in Dillingen-Hausen auf. Bild: Reif

Doch auch Liebhabern klassischer Zirkuskunst ist viel geboten – in Wertingen begeisterte ein Balancekünstler mit einer großartigen Nummer und die Clowns sorgten für wirklich „spritzige“ Unterhaltung. Die musikalische Untermalung ist dabei ebenfalls handgemacht – Wolfgang Frank sitzt dafür selbst hinter einer Hammond-Orgel.

Dankbar um Futterspenden

Wolfgang Frank ist unter Telefon 0163/9097619 erreichbar. Der Zirkus ist laut Frank auch nach den Vorstellungen noch auf der Wiese mit dem Abbau beschäftigt und ist für Unterstützung dankbar, etwa Futterspenden für die Tiere.

Lesen Sie auch:

Themen folgen