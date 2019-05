vor 39 Min.

Vor vielen Jahren gab es eine Siedlung…

Die Langenbuchstraße in Fristingen erinnert an den längst verschwundenen Ort

Von Manfred Schiedl

Dillingens Stadtarchivarin Felicitas Söhner hat in der Reihe „Straßennamen und ihre Geschichte“ zur Langenbuchstraße recherchiert, die am westlichen Ortseingang liegt. Deren Name geht zurück auf eine Siedlung, die es längst nicht mehr gibt.

In der Nähe der Fristinger Mühle, südwestlich von Fristingen, lag einst der Ort „Langenbuch“. Diese Siedlung wird in den vorhandenen Quellen erstmals 1350 als „Langenbuoch“ erwähnt, was so viel bedeutet wie „Siedlung an dem lang gestreckten Buchengehölz“.

In den Wäldern um Fristingen standen zu dieser Zeit offenbar viele Laubbäume – darauf lassen auch die umliegenden Flurnamen deuten.

Buche und Eiche waren damals für die Schweinemast besonders wichtig und galten daher bereits in vormittelalterlicher Zeit als geschützte Fruchtbäume. Ortsnamen wie „Buckenbühel“, „Innerer und Äußerer Langenbuch“ und „Eichert“ lassen laut Felicitas Söhner auf diese Laubbäume schließen. Demgegenüber zeugen auch heute noch im Sprachgebrauch befindliche Namen wie „Im Birket“, „Birkenhart“ und „Birkenmähder“ auf Birken hin. Andere Flurnamen mit dem Wort „Hasel“ beziehen sich auf den Haselnussstrauch, der bei uns wild wächst und häufig in Bezeichnungen zu finden ist, wie etwa in „Nussmähder“. Doch zurück zur Langenbuchstraße: Das „Gütchen zu Langenpüch“, an anderer Stelle auch „Langenbuech“, erscheint in Dokumenten von 1404 als Eigentum des Klosters Heilig-Kreuz in Augsburg. Im August 1452 kamen die Besitzungen auf dem Tauschweg an das Hochstift Augsburg zurück.

Katastrophale Folgen muss der 30-jährige Krieg (1618-1648) für die kleine Ortschaft gehabt haben: Denn während Langenbuch um 1620 noch als Ort in den Dokumenten erscheint, existiert er im Jahr 1638 nicht mehr. Nun ist nur noch die Rede von einem „Feld Langenbuch“. Historiker sprechen in solch einem Fall von einem „Abgang“.

Wenige Jahrzehnte später bemühten sich die Fristinger, an der Stelle des „abgegangenen“ Ortes eine Mühle zu errichten. Im Januar 1686 erhielt Fristingen vom Bischof von Augsburg die Erlaubnis, eine Mühle auf Gemeindegrund zu erstellen. Seither hatte die Mühle mehrere Namen, wie beispielsweise 1687 „Mühle zu Langenbuch“, „Langenbuchmihl“, „Langenbucher Mühl“. Die namentliche Verbindung von Langenbuch mit diesem Hof verschwand um 1720. Seitdem wurde der Hof „Fristinger Mühle“ genannt. Noch bis September 1970 wurde sie als Getreidemühle betrieben. Der Name des verschwundenen Orts „Langenbuch“ existiert noch in den beiden Flurnamen „Innerer und Äußerer Langenbuch“. Und natürlich im Aufhänger dieser Recherche: der Langenbuchstraße in Fristingen.

