vor 47 Min.

Vorbildlicher Landkreis Dillingen

Die Bürger halten sich besser an die Ausgangsbeschränkungen, als das anderswo der Fall ist

Die Polizei hat in Bayern alle Hände voll zu tun, um die von der Staatsregierung angeordneten Ausgangsbeschränkungen durchzusetzen. Im Landkreis Dillingen allerdings halten sich die Bürger besser an die Anordnungen als in benachbarten Landkreisen.

Am Samstag waren im Bereich Nordschwaben etwa 190 Einsatzkräfte für Überwachungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verordnung über die vorläufige Ausgangsbeschränkung eingesetzt, wie es im Polizeibericht heißt. Die Beamten kontrollierten dabei rund 4000 relevante Einrichtungen, Objekte, Örtlichkeiten und Personen. In ganz Nordschwaben mussten Polizeibeamte 118 Personen beanstanden, die sich über die Ausgangsbeschränkung hinwegsetzten – davon 61 im Stadtgebiet von Augsburg, 30 aus dem Landkreis Augsburg, neun im Landkreis Aichach-Friedberg, 14 aus dem Landkreis Donau-Ries und vier im Landkreis Dillingen. Der größte hier von der Polizei entdeckte Verstoß gegen das Kontaktverbot war eine Grillfeier in Höchstädt, die eine Anzeige zur Folge haben wird. Gerufen wurden die Polizisten wegen Beschwerden von Anwohnern aufgrund des durch die Feiernden entstehenden Lärms gegen 21 Uhr. Vor Ort konnten noch zwei Personen festgestellt werden, welche angaben, zuvor mit mehreren Bekannten gegrillt zu haben.

Am Ostersonntag waren im Bereich Nordschwaben knapp 200 Einsatzkräfte eingesetzt. In diesem Zeitraum wurden rund 3700 relevante Einrichtungen, Objekte, Örtlichkeiten und Personen kontrolliert. In ganz Nordschwaben mussten Polizeibeamte 73 Personen beanstanden, die sich über die Ausgangsbeschränkung hinwegsetzten – aus dem Landkreis Dillingen wurde jedoch keine Person von der Polizei beanstandet. Zum Vergleich: In Augsburg kam es an diesem Tag zu Verstößen von 61 und im Landkreis Donau-Ries zu Verstößen von drei Personen. Während an beiden Tagen in den örtlichen Naherholungsgebieten ein höheres Personenaufkommen zu verzeichnen war, wurden öffentlichen Plätze und Parkanlagen laut Polizei nur mäßig frequentiert. „Der überwiegende Teil der Erholungssuchenden war erkennbar bemüht, ausreichenden Abstand zu anderen einzuhalten“, so die Polizei. (pol)

