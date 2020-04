11:47 Uhr

Vorfahrt genommen: 15-Jähriger muss ins Krankenhaus

Der Junge wollte mit seinem Mofa abbiegen und übersah ein Auto. Dann prallte er gegen die Windschutzscheibe.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Mofafahrer ist es am Donnerstagnachmittag in Buttenwiesen gekommen. Gegen 16 Uhr wollte ein 15-Jähriger mit seinem Mofa von der untergeordneten Unterthürheimer Straße auf die Wertinger Straße ausfahren. Dabei nahm er einer 53-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt. Bei der Kollision der Fahrzeuge prallte der 15-Jährige gegen die Windschutzscheibe am Wagen der 53-Jährigen.

3200 Euro Schaden

Er wurde mit Prellungen und einer Gehirnerschütterung in das Wertinger Krankenhaus eingeliefert. Der bei dem Verkehrsunfall verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3200 Euro. (pol)

