vor 19 Min.

Vorfahrt missachtet: 10.000 Euro Sachschaden

Der Sachschaden in Lauingen beläuft sich laut Polizei auf 10.000 Euro, in Mödingen auf 5500 Euro.

Eine 71-Jährige hat in Lauingen einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer übersehen. Auch in Mödingen gab es einen Unfall mit hohen Sachschaden.

Eine 71-jährige Autofahrerin ist am Montag gegen 17.30 Uhr auf der Ostendstraße in Richtung Schabringer Straße gefahren. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Skoda-Fahrer und prallte mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, der Pkw der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden.

5500 Euro Schaden bei Unfall in Mödingen

Ein weiterer Unfall hat sich zwei Stunden später in Mödingen ereignet. An der Einmündung der Nordholzstraße in den Kirchberg übersah ein 67-jähriger Pkw-Fahrer einen Toyota und stieß mit diesem im Frontbereich zusammen. Es entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von rund 5500 Euro. (pol)

Weitere Polizeimeldungen aus der Region:

Eingebrochen und eine Spielekonsole geklaut

Themen Folgen