13.07.2019

Vorfahrt missachtet: zwei Unfälle

In Wertingen und Binswangen kracht es

Bei gleich zwei Verkehrsunfällen mit missachteter Vorfahrt in Wertingen und Binswangen ist am Donnerstag ein Schaden von insgesamt knapp 30000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei hatte in Binswangen eine 37-Jährige gegen 6 Uhr mit ihrem Auto die Römerstraße aus Richtung der Bauernstraße kommen überqueren wollen. Dabei kollidierte sie mit dem Wagen einer 54-Jährigen, die aus Eppisburg kommend auf der Vorfahrtsstraße fuhr. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden. Der dabei entstandene Schaden beträgt knapp 27000 Euro.

Ebenfalls die Vorfahrt missachtet hatte ein 25-jähriger Fahrer in Wertingen.

Laut Polizei ist er mit seinem Kleintransporter gegen 9.40 Uhr im Stadtteil Gottmannshofen in Richtung Pfarrer-Bunk-Straße unterwegs gewesen. Als er den Kreuzungsbereich zur Christoph-von-Beer-Straße überqueren wollte, übersah er eine, von rechts kommende Autofahrerin. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt 2500 Euro. (pol)

