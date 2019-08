vor 53 Min.

Vorfahrt übersehen: 9000 Euro Schaden in Syrgenstein

Eine 27-Jährige übersieht in Syrgenstein die Vorfahrt einer Autofahrerin. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem sich die 47-Jährige verletzt.

Die 27-jährige Fahrerin eines Ford Transits hat am Dienstag gegen 15.30 Uhr beim Einbiegen von der Rosenstraße in die Schulstraße in Syrgenstein eine vorfahrtsberechtigte 47-jährige Fahrerin eines BMWs übersehen. Dadurch touchierten sich laut Polizei beide Fahrzeuge.

Unfall in Syrgenstein: 47-Jährige verletzt sich leicht

Durch den Zusammenstoß erlitt die 47-Jährige leichte Verletzungen im Rückenbereich. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 9000 Euro. (pol)

