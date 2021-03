12:00 Uhr

Vorkasse verlangt: Frau aus Dillingen lässt angeblichen Handwerker abblitzen

Immer wieder versuchen Betrüger, die Menschen im Landkreis Dillingen um ihr Geld zu bringen. Erfolg haben sie nicht immer.

Am Montag, 1. März erschien bei einer Dillingerin ein angeblicher Mitarbeiter eines Sanitärbetriebs. Zuvor hatte die Wohnungsbesitzerin über ein Online-Suchportal die Telefonnummer eines Notdienstes herausgesucht und einen Handwerker angefordert. Die Nummer war auf eine Firma in Regensburg zugelassen. Nachdem der Arbeiter erschienen war und sich das defekte Abwasserrohr angesehen hatte, wollte dieser jedoch plötzlich 300 Euro Vorkasse in bar. Die Dillingerin wies den angeblichen Handwerker auf die völlig überzogene Summe hin, woraufhin dieser die Wohnung wieder verließ, und der Frau kein Schaden, außer dem nicht reparierten Abwasserrohr, entstand.

Diebstahl auf Baustelle in Dillingen

Am Dienstag, 2. März beobachteten Zeugen gegen 13 Uhr, wie ein Mann von einer Baustelle in der Konviktstraße eine Akku-Bohrhammer und einen Winkelschleifer im Wert von etwa 900 Euro entwendete. Die Zeugen schätzen das Alter des Mannes auf circa 33 Jahre, er sei etwa 165 cm groß, habe eine Glatze und einen Vollbart gehabt. Zudem soll er eine gelb-schwarze Jacke getragen und mit einem Kinderfahrrad unterwegs gewesen sein. Die Polizei Dillingen bittet unter der Tel. 09071/56-0 um weitere Zeugenhinweise. (pm)

