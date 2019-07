vor 37 Min.

Vorschau: Das ist bei den Dillinger Kulturtagen geboten

Zum 21. Mal gibt es im zweijährigen Rhythmus jetzt die besondere Kulturreihe. Die aufregenden Wochen im Herbst locken immer wieder Tausende von Bürgern an.

Von Margot Sylvia Ruf

„Es sind Kulturtage und keiner geht hin“, das traf bei der Dillinger Kulturinitiative bisher zwanzig Mal nicht zu. Im Gegenteil: „Diese besondere Einrichtung hat sich prächtig entwickelt. Und das, weil auf ehrenamtlicher Basis eine sensationell gute Arbeit geleistet wird.“ Die Qualität der Veranstaltungen spreche für sich, lobte der Schirmherr der Kulturtage, Landrat Schrell, bei einer Pressekonferenz im Dillinger Hof alle, die mithelfen, diesen besonderen Wochen zum Erfolg zu verhelfen.

Der Vorsitzende des Fördervereins „DLG Kultur und Wir“, Anton Kapfer, der zusammen mit Geschäftsführerin Lydia Edin als Lokomotive des Kulturunterfangens agiert, freute sich über das Kompliment des Landkreis-chefs. Vom 21. September bis 12. Oktober wird ein Kulturfahrplan in die Tat umgesetzt, der enorme Vorarbeit kostete. „Viele Menschen im Landkreis identifizieren sich mittlerweile mit den Dillinger Kulturtagen, deshalb haben sie auch Zukunft“, so Anton Kapfer in seinem Bericht.

Dillinger Kulturtage starten in Gundelfingen

Der gedruckte und ansprechend gestaltete Kulturkalender liegt nun in 10.000 Exemplaren auf. Und was bieten diese Wochen im Herbst nun für eine Bandbreite? Bewährtes wurde übernommen und Neues in das Repertoire eingebracht. Die Aktion Anstiftung zum Lesen ist zum Selbstläufer an den Schulen geworden. Traditionsveranstaltungen wie das Literarische Quintett oder Aufspielen beim Wirt werden immer wieder gerne von der Bevölkerung angenommen. Musikalisch anspruchsvolle Konzerte, Lesungen mit heimischen und Autoren von außerhalb prägen erneut die Kulturtage. Ein Schüler-Malwettbewerb, ein Jugendfilmwettbewerb, Kunstausstellungen und der Förderpreis „Herbstzeitlose“ sind weitere Mosaiksteine. Immer wieder bei den Kulturtagen Schwerpunktregionen zu bilden, hat sich laut Vorsitzenden Kapfer bestens bewährt.

Das Motto lautet diesmal „Die Donaustädte und ihre Partner“. Die Zusammenarbeit mit den Kommunen sei reibungslos und engagiert verlaufen, bedankte sich der Förderkreis. Die Eröffnung der Kulturtage geht am 21. September im Rahmen der Landkreis-Ausstellung GET in Gundelfingen über die Bühne. Den Abschluss bildet am Samstag, 12. Oktober, die Opernaufführung „Carmen“ in der Sebastian-Kneipp-Halle in Dillingen.

Kulturtage können finanziell gut gestemmt werden

Dass die Dillinger Kulturtage finanziell gut gestemmt werden können, dafür ging der Dank des Vorsitzenden an Banken, Wirtschaftsunternehmen, mittelständische Betriebe und Einzelpersönlichkeiten sowie an den Landkreis Dillingen. „Der Kreistag steht immer wieder hinter den Kulturtagen und würdigt damit auch die vielen Bürger, die mithelfen, das Kulturprojekt, das in zweijährigem Rhythmus über die Bühne geht, in die Tat umzusetzen“, versicherte Landrat Leo Schrell. Er unterstrich die Bedeutung der Kultur als identitätsstiftender Lebensbereich, der auch Heimatbewusstsein stärke, ohne einer rückwärtsgewandten Heimattümelei zu huldigen.

Ein Teil des Erlöses der Kulturtage geht an das Leserhilfswerk Kartei der Not.

