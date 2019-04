vor 37 Min.

Vortrag zum Berufsstart

Im Rahmen der Vortragsreihe „Erfolgreich zurück in den Beruf“ geht es nun im April um das Thema Vorstellungsgespräch. Hat man eine Einladung zum Vorstellungsgespräch, so werden die meisten Bewerber richtig nervös. Zur perfekten Vorbereitung gehört die Einhaltung des Dresscodes ebenso wie ein geschickter Small Talk mit dem zukünftigen Chef. Doch da gehen die Probleme schon los: Wie bereite ich mich auf das Vorstellungsgespräch zielgerichtet vor? Wie bekomme ich meine Nervosität unter Kontrolle? Wie verhalte ich mich während des Vorstellungsgesprächs souverän, besonders bei unangenehmen Fragen? Wer die Tricks der Personaler im Vorstellungsgespräch kennt, ist eindeutig im Vorteil und tritt sicherer auf.

Die Agentur für Arbeit veranstaltet am Freitag, 5. April, zu diesem Thema einen Vortrag. Er findet in der Agentur für Arbeit Donauwörth in der Zirgesheimer Straße 9 statt. Bei Fragen steht Jessica Graf unter Telefon 0906/788316 zur Verfügung. (dz)

