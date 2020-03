15:33 Uhr

WIR in Dillingen: Nicht die Hände schütteln

Am Mittwoch wurde die WIR eröffnet

Die WIR in Dillingen ist eröffnet - trotz Corona-Virus.

Von Berthold Veh

Die WIR 2020 ist eröffnet. Und es beeindruckt, was die sechs beteiligten Wirtschaftsvereinigungen und die mehr als 350 Aussteller erneut im Dillinger Donaupark auf die Beine gestellt haben. Die Schau ist ein bunter Querschnitt dessen, was der Landkreis Dillingen zu bieten hat. Und das Beste: Die WIR ist ein beliebter Treffpunkt.

Corona: Jeder Besucher muss sich selbst schützen

Man begegnet auf dem Festplatz in Dillingen Menschen, die man lange nicht mehr gesehen hat, und kann so viele Anregungen mit nach Hause nehmen. Allerdings steht die Messe dieses Mal unter ganz anderen Vorzeichen. Die vielleicht unbegründete Angst grassiert, sich möglicherweise mit dem Corona-Virus zu infizieren. Es gab auch Wirtschaftsvertreter und Mediziner, die im Vorfeld dazu geraten haben, die Ausstellung abzusagen. Deshalb sollte sich jeder Besucher über das Risiko vorher Gedanken machen.

An die Hygieneregeln halten

Ich selbst habe für mich entschieden, auf die WIR zu gehen. Sie ist ein Spiegelbild unserer Wirtschaft und ein Forum, bei dem die Zeitung dabei sein muss. Die empfohlenen Hygieneregeln versuche ich einzuhalten. Auch wenn es mir schwer fällt, anderen Menschen bei der Begrüßung keinen Händedruck zu geben. Dieses Ritual ist so fest in unserer Kultur verankert, dass ich anderen die Hand reichte, obwohl ich es mir anders vorgenommen hatte. Wer das Risiko minimieren will, sollte dieses Mal auf der WIR aber darauf verzichten.

