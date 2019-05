18.05.2019

Während des Wochenmarkts will FDP Königstraße sperren lassen

Verkehrsverhältnisse seien Ärgernis

Beim Monatstreffen des FDP-Ortsverbands Dillingen sagte Vorsitzender Christian Weber, dass sich Dillingen von Nördlingen durchaus etwas abgucken könne, was den Wochenmarkt angehe. Die Verkehrsverhältnisse an Markttagen in der Königstraße seien ein untragbares Dauerärgernis, waren sich die Mitglieder einig. Die FDP werde deshalb für eine Sperrung der Königstraße an Markttagen vom „Delphi“ bis einschließlich der Sparkasse kämpfen. Offensichtlich sei die harmonischste Lösung, nämlich die Verlegung der Marktstände auf den Basilikaplatz oder in den Schlosshof, mit der jetzigen Mehrheit des Stadtrats nicht zu erreichen.

Uwe Pranghofer befürwortet laut Pressemitteilung eine noch radikalere Lösung: Er würde neben einer dauerhaften Sperrung der Königstraße auch noch die Kapuzinerstraße für den Durchgangsverkehr sperren. Besprochen wurde ferner das auffällig attraktivere Angebot des Nördlinger Wochenmarktes. Dillingen müsse darüber nachdenken, woran das liege. Ein Publikumsmagnet wie in Nördlingen sei der Dillinger Wochenmarkt jedenfalls nicht. Hier liege ein ungeborgener Schatz! Außerdem wurde beschlossen, das Dillinger Jugendcafé mit 200 Euro zu unterstützen, damit ein Basketballkorb angeschafft werden könne. (pm)

Themen Folgen