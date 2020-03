vor 43 Min.

Wäschetrockner brennt: Bewohner müssen Haus verlassen

Das ging noch glimpflich aus: Weil ein Wäschetrockner in Brand geriet, musste 80 Feuerwehrleute in Wittislingen ausrücken.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Wittislingen hat am Samstagabend gegen 20.25 Uhr über den Notruf mitgeteilt, dass es im Keller des Anwesens brenne und es vollkommen verraucht sei.

80 Einsatzkräfte sind in Wittislingen vor Ort

Die Feuerwehren aus Wittislingen, Lauingen, Schabringen, Ziertheim, Haunsheim und Unterbechingen rückten mit insgesamt rund 80 Einsatzkräften an. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Wäschetrockner vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten war, so die Polizei.

Feuerwehr hatte Brand schnell im Griff

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Die Bewohner des Hauses mussten kurzfristig ihre Wohnungen verlassen. Sie blieben jedoch unverletzt. (pol)

