vor 17 Min.

Wagen kommt bei Regen und Blütenstaub ins Schleudern

Die Serpentinen zwischen Warnhofen und Unterliezheim, das Wetter und der Blütenstaub, führten zu einem Unfall.

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen am Montag um 13.30 Uhr ins Schleudern geraten. Nach Angaben der Polizei kam der Wagen in den Serpentinen an der Staatsstraße 2212 zwischen Warnhofen und Unterliezheim, auf Grund von Regen und aufgeweichten Blütenstaub ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke der Gegenfahrbahn. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1200 Euro. (pol)

