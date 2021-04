Wagen prallt in Gundelfingen frontal in Postfahrzeug

Einen Schaden in Höhe von 22.000 Euro hat ein Autofahrer in Gundelfingen verursacht. Besonders großes Glück hatte dabei eine Postbotin.

Ein 64-Jähriger wollte nach Angaben der Polizei am Dienstag um 11.50 Uhr in der Bächinger Straße an zwei geparkten Wagen vorbeifahren. Dabei übersah er ein Post-Auto, dass auf der Gegenfahrbahn stand, und prallte mit seinem Wagen frontal in das Fahrzeug.

Zum Glück war die Postbotin gerade nicht im Auto. Auch der Unfallverursacher blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Dillinger Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 22.000 Euro.

Ein weiterer Unfall in Gundelfingen

Zudem war es um 14.30 Uhr in der Lauinger Straße in Gundelfingen zu einem weiteren Unfall gekommen, nachdem der Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug umfahren wollte. Eine nachfolgende 50-jährige Autofahrerin wollte anschließend das Gespann überholen.

Beim Wiedereinscheren streifte sie dabei den Traktor-Reifen. Während am Traktor kein Schaden festgestellt werden konnte, entstand am Fahrzeug der 50-Jährigen ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. (pol)

