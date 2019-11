12:24 Uhr

Wagen schleudert in eine Böschung

Eine Autofahrerin aus Nördlingen hatte bei einem Unfall bei Wittislingen vermutlich sehr viel Glück.

Auf der Staatsstraße 2032 bei Wittislingen hat sich am Freitagmorgen um 7.30 Uhr ein Unfall ereignet: Eine 46-Jährige aus Nördlingen war mit ihrem Fahrzeug auf der Staatsstraße von Ziertheim in Richtung Wittislingen unterwegs. Kurz vor Wittislingen kam die Frau aufgrund eines Fahrfehlers von der Straße ab.

Am Wagen entstand Totalschaden

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde der Wagen in die Böschung geschleudert. Dabei entstand am Fahrzeug Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

