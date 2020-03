11:44 Uhr

Wagen wird verkratzt: 2000 Euro Schaden

Unbekannte haben in Dillingen ein Auto zerkratzt.

Ein Mercedes, der am Dillinger Oblatenweg stand, ist beschädigt worden.

Am Wochenende ist ein schwarzer Mercedes zerkratzt worden. Der Wagen stand zwischen Samstag, 11.30 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, am Dillinger Oblatenweg. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde der Wagen an der Beifahrerseite auf einer Länge von über einem Meter mit einem scharfen Gegenstand verkratzt.

Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

