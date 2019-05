15:05 Uhr

Wahlbeteiligung im Landkreis Dillingen steigt an

Mittags liegt die Wahlbeteiligung in Dattenhausen schon bei rund 40 Prozent. Die Resonanz sei größer als beim letzten Mal, erklären die Wahlhelfer (von links) Ernst Linder, Michaela Graf und Johann Wagner im Zehntstadel des Ziertheimer Ortsteiles.

Ein Besuch in zwei Wahllokalen zeigt schon früh, dass die Wahlbeteiligung das niedrige Niveau von 2014 wohl übertreffen wird. Was die Menschen an die Urnen treibt.

Von Jakob Stadler

Auf dem Tisch im Foyer der Wertinger Stadthalle steht eine Box mit Gummibärchen für die Wähler. Drei Wahlhelferinnen begrüßen die Menschen und geben die Stimmzettel aus. "Der ist sehr lang heute", sagt Lioba Klapper, als sie den Zettel überreicht, auf dem 40 Parteien zur Auswahl stehen. "Sie können sich auch Zeit lassen und alles durchlesen." Ihre Kollegin Sabine Ferstl erzählt, dass der Kontakt mit den Wähler angenehm und ausgesprochen freundlich ist. Einer hat Äpfel mitgebracht, die nun auf dem Tisch der Wahlhelferinnen liegen.

Viele junge Wähler und viele Familien

Die Wahlbeteiligung der Europawahl war zuletzt sehr gering, seit 1999 lag sie immer unter 50 Prozent. Im Landkreis Dillingen haben 2014 nur 36,6 Prozent von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Und dieses Jahr? "Es ist mehr als sonst um diese Zeit", sagt Klapper. Auch wenn sich keine Schlangen bilden, es kommen kontinuierlich Wähler, erzählen die drei Frauen. "Auch viele Junge", sagt Klapper. "Und auffallend viele Familien", ergänzt Sabine Ferstl.

Im Foyer der Wertinger Stadthalle haben die Wahlhelferinnen eine Gummibärchen-Box für die Wähler aufgestellt. Von links: Lioba Klapper, Hedwig Büller und Sabine Ferstl. Bild: Jakob Stadler

Einer dieser jungen Wähler ist Thomas Bitomsky, der seinen Stimmzettel in Lederhosen und Bayerntrikot einwirft. "Ich gehe generell zur Wahl", sagt er. Die Europawahl sei in seinem Umfeld durchaus ein Thema gewesen, gerade in der Arbeit habe man viel darüber geredet. Und den Urnengang kann man auch mit der Freizeit gut verbinden:"Wir gehen jetzt zum Volksfest", erklärt er sein Outfit. Kurz nach ihm gibt Werner Kuchler seine Stimme ab. Ihm ist diese Wahl ein besonderes Anliegen. "Weil ich überzeugter Europäer bin", sagt er. Ein junges Paar ist ebenfalls ins Foyer der Stadthalle gekommen. Im Wahllokal war sie erst einmal, erklärt die junge Frau, die ihren Namen nicht im Artikel lesen möchte – bei anderen Wahlen war sie unterwegs und hat die Briefwahl genutzt, wie auch ihr Partner. Im Freundeskreis sei die Wahl kein großes Thema gewesen. Doch ihre Stimme geben die beiden immer ab.

In Dattenhausen liegt die Beteiligung mittags schon bei 40 Prozent

Das Wahllokal im Ziertheimer Ortsteil Dattenhausen ist eines der kleineren in der Region. 240 Wahlberechtigte sind dort registriert, erzählt Johann Wagner. Er sitzt in der Mittagszeit mit seinen Wahlhelferkollegen Michaela Graf und Ernst Linder im Zehntstadel und geht seine Liste durch. Im Wahllokal haben bis zum Mittag 44 Menschen gewählt, hinzu kommen 47 Briefwähler. Damit liegt die Wahlbeteiligung schon jetzt höher als der Landkreisdurchschnitt 2014 – der Nachmittag sei allerdings immer recht ruhig, erklärt Wagner. Aber: "Beim letzten Mal war die Resonanz nicht so groß."

Wagner schätzt, dass der Wahlkampf die Menschen dieses Mal mehr erreicht hat, auch das Skandalvideo rund um die österreichische FPÖ könne seinen Teil dazu beigetragen haben. In Dattenhausen sei wie auch in Wertingen auffällig, dass einige Jüngere gekommen sind, die bei Kommunalwahlen eher zu Hause bleiben, erzählt Wagner. "Die jungen Leute wollen mitentscheiden", sagt er.

Landratsamt: Wahlbeteiligung steigt offenbar

Elisabeth Girsig vom Landratsamt kann bestätigen, dass sich eine höhere Wahlbeteiligung abzeichnet. Schon die Zahl der Briefwähler lässt eine höhere Beteiligung vermuten. Mehr als 20 Prozent der Wahlberechtigten im Landkreis Dillingen haben sich dieses Mal Briefwahlunterlagen besorgt. Wie viele die ausgefüllten Stimmzettel auch wieder abgegeben haben, lässt sich noch nicht sicher sagen, exakte Zahlen gibt es noch nicht. "Meine Stichprobe hat gegen 16 Uhr die 40 Prozent geknackt", erzählt Girsig. Demnach ist die Wahlbeteiligung auf jeden Fall größer als noch 2014.

Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet. Danach beginnt die Stimmenauszählung. Auf dieser Seite des Landkreises Dillingen werden die Ergebnisse nach und nach veröffentlicht.

Weitere Artikel rund um die Europawahl im Landkreis Dillingen:

Dank Europa fahren viele Landkreis-Firmen auf der Überholspur

Kommentar: Europa ist dem Landkreis Dillingen ganz nah

Alle Infos zur Europawahl im Landkreis Dillingen

Wie viel Unterstützung bekommen Bauern von der EU?

Themen Folgen