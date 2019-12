Wahlen: Diese Lauinger Stadträte hören auf

Plus Für drei Mitglieder des Gremiums ist im März Schluss. Darunter ist auch Claudia Stocker, die zwei Mal als Bürgermeisterin kandidierte.

Nach der Kommunalwahl im März 2020 wird sich der Lauinger Stadtrat verändern. Inwiefern, das wird sich erst dann zeigen. Fest steht aber, dass drei der Gremiumsmitglieder nicht mehr zur Wahl antreten werden. Sie alle gehören der aktuell fünfköpfigen Fraktion der FDP/Liberale Bürger an.

Lauingen: Claudia Stocker zieht sich aus der Lokalpolitik zurück

Allen voran zieht sich Claudia Stocker aus der Lokalpolitik zurück. Mit der Wahl im März beendet sie nicht nur ihre Arbeit im Kreistag (wir berichteten), sondern auch im Lauinger Stadtrat. Die bisherige Fraktionsvorsitzende der FDP/LB, die zwei Mal auch für das Amt des Bürgermeisters kandidierte, nennt berufliche Gründe für ihren Ausstieg. Ihre Arbeit bei BSH in Dillingen fordere sie jetzt mehr als früher, als Einkäuferin sei sie viel unterwegs. Die übrige Freizeit wolle sie mehr für Hobbys und die Familie nutzen. „Ich habe 37 Jahre meines Lebens im Ehrenamt verbracht und versucht, mich in der Gesellschaft einzubringen. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der ich nach mir selber schauen will“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Claudia Stocker Bild: dz

Seit 2008 sitzt Stocker im Lauinger Stadtrat. In ihrer Zeit, sagt sie, habe sie gemeinsam mit ihrer Fraktion immer versucht, die lokale Wirtschaft im Auge zu behalten und die Zeichen der Zeit frühzeitig zu erkennen, etwa beim Thema Innenstadtentwicklung. Zuletzt wollte sie 2018 Bürgermeisterin werden, erhielt im ersten Wahldurchgang jedoch nur 16,2 Prozent der Stimmen. Gerüchte, ihr Rückzug hänge mit dem Ergebnis der Wahl zusammen, dementiert Stocker jedoch. „So eine Wahl ist gelebte Demokratie. Der Bürger entscheidet, und ich akzeptiere das.“

Viele positiven Erfahrungen

Rückblickend habe sie im Stadtrat viele positive Erfahrungen gemacht. Besonders das Thema Bürgernähe habe ihr am Herzen gelegen. „Mir war immer wichtig, mit den Menschen zu sprechen und nicht an ihnen vorbei Politik zu betreiben.“ Das mache für sie Kommunalpolitik aus.

Ebenfalls nicht mehr antreten wird Norbert Bader. Wie Stocker auch, nennt der Steuerberater berufliche Gründe. Die Auftragsdichte habe im vergangenen Jahr zugenommen, so bleibe nicht mehr genug Zeit für Veranstaltungen von Vereinen oder die Sitzungen der Gremien. „Als Stadtrat sollte man da anwesend sein. Das kann ich aber leider oft nicht“, erklärt Bader. Aus dem gleichen Grund ziehe er sich auch aus vielen Vereinen zurück. Bader wurde bei der vorausgegangenen Kommunalwahl erstmals in den Stadtrat gewählt.

Norbert Bader Bild: Bader

Auch Josef Schnitzler wird aufhören

Auch Josef Schnitzler wird nicht mehr auf dem Wahlzettel der Lauinger FDP stehen – aus Altersgründen, wie der 68-Jährige sagt. „Wenn man den Stadtrat richtig betreibt, ist das viel Arbeit. Und sechs Jahre sind eine lange Zeit“, sagt er. Seit rund zehn Jahren ist Schnitzler Mitglied des Stadtrats. Mit seinem Rückzug hält er es ähnlich wie Gundelfingens Zweiter Bürgermeister Viktor Merenda, der kürzlich ebenfalls aus Altersgründen ankündigte, nicht noch einmal zu kandidieren: Lieber gehe er jetzt, wenn die Bürger dies bedauern würden, als dass es irgendwann einmal heiße: „Gott sei Dank ist der weg.“ Schnitzler: „Da geht es mir ganz ähnlich wie Herrn Merenda.“

Die Arbeit als Stadtrat habe ihm viel Spaß gemacht. Er habe sich immer als Bindeglied zwischen den Parteien verstanden. „Es ging ja immer um Lauingen, nicht um die Parteien.“

Bei der Wahl im März sieht Schnitzler die Chance für andere gekommen: „Die, die das ganze Jahr über den Stadtrat schimpfen, haben jetzt die Möglichkeit, sich als Kandidaten aufzustellen.“

