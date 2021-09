Bundestagswahl: Erste Reaktionen der Kandidatinnen und Kandidaten

Plus Die ersten Hochrechnungen und Ergebnisse stehen fest. Ulrich Lange (CSU) und Christoph Schmid (SPD) schaffen den Sprung in den Bundestag. Erste Reaktionen der anderen Kandidatinnen und Kandidaten.

Ulrich Lange ( CSU) und Christoph Schmid ( SPD) ziehen in den Bundestag ein. Nachdem die ersten Hochrechnungen feststehen haben wir die Kandidatinnen und Kandidaten aus der Region zu den vorläufigen Ergebnissen befragt. Während die einen jubeln, zeigen sich andere enttäuscht.