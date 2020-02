20.02.2020

Wahllokale für einen Wanderweg

Welcher ist der Schönste?

Der Donauwald-Wanderweg wurde im Herbst 2019 als erster Premiumwanderweg in Bayerisch-Schwaben eröffnet (wir berichteten). Nun wurde der flachste Premiumweg Deutschlands vor wenigen Wochen von einer Expertenjury des Wandermagazins für „Deutschlands schönste Wanderwege“ nominiert. Bereits zum 16. Mal richtet das Wandermagazin, wie Donautal-Aktiv mitteilt, die Publikumswahl aus. 63 Wege aus ganz Deutschland haben sich beworben. Davon gehen zehn Mehrtagestouren und 14 Tages- und Halbtagestouren ins finale Rennen um den Titel „Deutschlands schönster Wanderweg 2020“. Der Wahlkampf hat bereits begonnen. Das Donautal-Aktiv-Team ist laut Pressemitteilung gemeinsam mit den Landkreisen Günzburg und Dillingen auf Stimmenfang für den Donauwald-Wanderweg. Die nächste Gelegenheit zur schriftlichen Stimmabgabe besteht auf der WIR in Dillingen am Landkreis-Stand in Halle E. Zudem werden ab Ende Februar in den Rathäusern Offingen, Gundelfingen, Lauingen, Dillingen und Höchstädt, in der Tourist-Information und im Bürger-Service-Center Günzburg sowie in den beiden Landratsämtern Dillingen und Günzburg kleine Wahllokale eingerichtet, wo die Bürger ihre Stimme abgeben können. Das Online-Wahlstudio ist die einfachste und schnellste Möglichkeit, für den Donauwald zu stimmen. Es ist ab sofort geöffnet und unter www.wandermagazin.de/wahlstudio erreichbar. Unter allen Teilnehmern werden am Ende attraktive Preise verlost. Bis Ende Juni kann das Publikum im Internet und per Postkarte abstimmen und den schönsten Wanderweg Deutschlands wählen. Der Donauwald-Wanderweg ist in der Kategorie „Mehrtagestour“ nominiert. Hinweis: Jede Person kann analog per Stimmzettel sowie online abstimmen. Beide Stimmen werden gewertet. Wer Inspirationen für den ersten Frühlingsausflug sucht, kann den Donauwald-Infoflyer beim Team Tourismus von Donautal-Aktiv unter Telefon 07325/9510110 oder donauwald@donautal-aktiv.de kostenlos bestellen. Zudem ist der Flyer an folgenden Auslagestellen erhältlich: Touristinfo Günzburg, Regionalmarketing Günzburg, Landratsamt Dillingen, Rathäuser in Offingen, Gundelfingen, Lauingen, Dillingen und Höchstädt. (pm)

