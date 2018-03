vor 30 Min.

Wakeboard: Die Saison ist eröffnet

Die Saison an der Wasserski- und Wakeboard-Seilbahn am GUFI See beginnt bereits am Karfreitag.

Auch an Ostern ist die Seilbahn am Gufi-See geöffnet.

Bereits eine Woche vor dem geplanten Starttermin hatte das Warten für alle, denen Bretter die Welt bedeuten ein Ende. Die Wasserski- und Wakeboard-Seilbahn am Gufi-See hat bereits im März geöffnet. Von Karfreitag bis Ostermontag ist sie jeweils von 14 bis 18 Uhr in Betrieb. Wie in den vergangen 20 Jahren hat der Lift im April dann an Wochenenden und Feiertagen, ab Mai auch wieder während der Woche geöffnet.

Nach dem trüben und kalten Winter freuen sich viele Besucher wieder auf die Action sowohl auf, als auch am See und genießen die Sonne auf den Terrassen direkt am Wasser, so Petra Trautmann eine der beiden Eigentümerinnen. Bis Oktober lässt sich der Traum vom Gleiten auf dem Wasser wieder ausleben. Interessierte können die Trendsportart während der Öffnungszeiten ausprobieren oder an den geplanten Kursen, die außerhalb des öffentlichen Betriebs stattfinden, teilnehmen. Eigenes Equipment ist nicht nötig. Alles ist direkt am Lift zu leihen. Die Benutzung der Schwimmwesten, Ski und Kneeboards ist immer im Preis enthalten. Ratsam ist es, zuerst mit den Paarski anzufangen und dann aufs Wakeboard umzusteigen. So klappt’s dann viel schneller, ergänzt die zweite Eigentümerin Maria Brechtken. Sie empfiehlt auch einen Neoprenanzug anzuziehen, der vor Fahrtwind und dem noch kühlen Wasser schützt.

In dieser Saison sind Abendveranstaltungen wie „After Work Boarden“, Wakeboardkurse und Kinderferienprogramme geplant. Wer an diesen Interesse hat, kann sich direkt an der Seilbahn beraten lassen oder auf der Webseite erkundigen.

Gleich zu Beginn der Saison wird am Gufi-See wieder ein Wakeboardtest mit dem Weltmaktführer Liquid Force stattfinden. Das Event ist für den 27. April geplant. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Seite www.gufi-see.de. (pm)

