Wanderhütte: Kommt eine neue Gastronomie nach Syrgenstein?

Plus Der Bauausschuss in Syrgenstein wird trotz der Krise wohl zusammenkommen und interessante Punkte besprechen - unter anderem ein mögliches, neues Gastronomie-Angebot.

In Syrgenstein ist am Dienstag, 31. März, eine Sitzung des Bau- und Umweltausschusses geplant. Die grundlegende Nachricht in diesen Tagen: Diese Sitzung wird stattfinden. Das teilt (Noch-)Bürgermeister Bernd Steiner mit. Zumindest, wenn sich bis dahin die Lage nicht grundlegend ändern wird. Der Ausschuss bestehe lediglich aus sieben Mitgliedern, diese würden jeweils an einem eigenen Tisch sitzen und somit den nötigen Mindestabstand einhalten.

Ein neues Gastronomie-Angebot in Syrgenstein? Die Tagesordnung beinhaltet interessante Punkte. Unter anderem geht es um ein neues Gastronomieangebot, das möglicherweise in Syrgenstein entstehen könnte. Der Ausschuss behandelt eine Bauvoranfrage für eine Fahrrad- und Wanderhütte, die laut Steiner hinter dem neuen Netto-Markt gebaut werden soll – als Möglichkeit zur Einkehr für Wanderer und Fahrradfahrer. Auch das neue Kinderhaus in Staufen ist Thema im Ausschuss Ebenfalls auf der Tagesordnung ist der Bauantrag zum Neubau des Kinderhauses in Staufen. Außerdem wird ein Tekturplan zum Bauantrag für den Neubau einer Wohnanlage in Staufen behandelt. In der Brunnenstraße sollen laut Steiner 18 Wohneinheiten entstehen. Der Bauausschuss befasst sich mit einer Änderung an der Fassade. Beginn im Sitzungssaal Syrgenstein ist um 19 Uhr. (ands)



Mit Kurzarbeitergeld die Corona-Krise meistern



