Wanderweg in Höchstädt: Rund um das Schloss und mitten im Auwald

Plus Seit Freitag ist es offiziell: Der neue Herzogin-Anna-Rundweg in Höchstädt ist eröffnet. Es ist ein Weg mit vielen Höhepunkten und kleinen Abenteuern. Und einer umstrittenen Hängebrücke.

Kurz vor dem Parkplatz zückt Lea Michalak noch einmal ihr Handy und macht ein Foto vom beeindruckenden Schloss, das direkt vor ihr steht. Dann sperrt sie ihr Auto auf, wirft den Rucksack in den Kofferraum und schnauft kräftig durch. „Das war jetzt schön. Perfekte Runde vor der Arbeit. Da gehe ich gut gelaunt in die Nachtschicht“, sagt die 27-Jährige lachend.