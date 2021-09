Neuer Wanderweg in Höchstädt: „Bauten sind gering dimensioniert“

Plus Die Vorwürfe des Bund Naturschutz im Landkreis Dillingen sind massiv. Sie kritisieren den neuen Wanderweg um Höchstädt. Christa Marx, Leiterin der Umweltabteilung im Landratsamt, widerspricht in einigen Punkten.

Die Untere Naturschutzbehörde war bei den Planungen des neuen Herzogin-Anna-Rundweges in Höchstädt von Beginn an involviert. Stimmt das?