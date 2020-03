05.03.2020

Wandersaison kann kommen

Flyer für Dillinger Land erhältlich

Die ersten Märzenbecher blühen bereits, und der Frühling lockt wieder in die Natur. Pünktlich zum Auftakt der Wandersaison wurde der beliebte Flyer „Wander-bar“ überarbeitet und ist ab sofort wieder erhältlich. „Wir haben die Übersichtskarte auf den aktuellen Stand gebracht“, so Angelika Tittl vom Team Tourismus bei Donautal-Aktiv laut Pressemitteilung. Zusätzlich zu den vier Donautal-Panoramawegen, die größtenteils an den Schwäbische-Alb-Südrandweg HW 2 anknüpfen, hat selbstverständlich auch Deutschlands flachster Premiumweg DonAUwald einen Platz in der Broschüre erhalten. Der neue Rundweg „Drei-Täler-Blick“ bei Binswangen wurde aufgenommen. Im Sommer 2020 ist die Eröffnung des Herzogin-Anna-Rundwegs geplant. Das Motto der vier Kilometer kurzen Rund-Tour lautet „Auwald und Schloss erleben“ und ist eine Ergänzung zum Premiumweg DonAUwald, heißt es. „Unser umfangreiches Wanderwegenetz mit rund 250 Kilometern ist auf Basis des Beschilderungskonzepts der Schwäbischen Alb zuverlässig beschildert und kann sich mit anderen Regionen durchaus messen“, fügt Tittl hinzu. Wer auf den Geschmack gekommen ist, der kann die Übersichtskarte „wander-bar“ beim Team Tourismus kostenlos unter Telefon 07325/9510110 oder E-Mail: tourismus@donautal-aktiv.de bestellen. Den Wanderflyer gibt es auch auf der WIR in Dillingen am Landkreis-Stand in Halle E. (pm)