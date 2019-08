vor 37 Min.

Wann das Eichwaldbad in Dillingen schließt

Der Sommer neigt sich schon wieder dem Ende zu. Bald schließt das Eichwaldbad in Dillingen und das Hallenbad in der Ziegelstraße öffnet wieder. Hier die Termine.

Das Eichwaldbad in Dillingen ist voraussichtlich ab Montag, 9. September, geschlossen. Zwei Wochen später, am Montag, 23. September, wird dann das Hallenbad in der Ziegelstraße wieder in Betrieb genommen. Montags ist allerdings kein öffentliches Schwimmen, der erste öffentliche Betriebstag ist deshalb am Dienstag, 24. September.

Dillingen: Eichwaldbad schließt wieder, Hallenbad öffnet

Das Hallenbad ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Dienstag (Warmbadetag): 17 bis 21 Uhr (Familienschwimmen). Mittwoch (Warmbadetag): 14 bis 16 Uhr (Seniorenschwimmen), 16 bis 21 Uhr (Familienschwimmen). Donnerstag: 17 bis 21 Uhr (Familienschwimmen). Freitag: 6.30 bis 7.45 Uhr (Frühschwimmen), 17 bis 21 Uhr (Familienschwimmen). Samstag: 14 bis 18 Uhr (Familienschwimmen). Sonntag: 9 bis 16 Uhr (Familienschwimmen). An den Warmbadetagen wird die Wassertemperatur auf etwa 30 Grad erhöht. (pm)

