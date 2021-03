Wann impfen die Hausärzte im Landkreis Dillingen?

Plus Ob es vor Ostern noch losgehen kann, ist unklar, Verantwortliche halten sich bedeckt. Was bisher über die Impfkampagne beim Hausarzt bekannt ist.

Es soll schon vor Ostern losgehen mit dem Impfen beim Hausarzt, so der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) in einer Pressemitteilung vom Mittwoch: „Wir schalten schon vor Ostern in den nächsten Gang.“ 1.635 Praxen hätten sich bayernweit bereit erklärt, schon am Mittwoch mit dem Impfen zu beginnen. Doch wie sieht das im Landkreis Dillingen aus?

Ob es vor Ostern tatsächlich auch im Landkreis schon losgeht mit dem Impfen beim Hausarzt, ist in diesen Tagen nicht leicht herauszufinden. Alexander Zaune, stellvertretender Bezirksvorsitzender Schwaben beim Bayerischen Hausärzteverband möchte sich dazu noch nicht äußern. Zaune betreibt eine Praxis in Dillingen.

Zum Zeitpunkt des Anrufs habe ein zentrales Treffen der Hausärzte noch nicht stattgefunden, daher wolle er auch nichts sagen, so Zaune. Erkundigt man sich bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB), welche Hausärzte in der Region impfen, erhält man ähnlich wenig Informationen: „Wir geben keine Namen von Ärzten heraus“, sagt Michael Stahn von KVB. „Wir wollen die Ärzte schützen.“ Derzeit würden viele Praxen von Anfragen überhäuft.

Die Hausärzte verständigen die Impflinge

Doch wer kommt an einen Impftermin? „Die Initiative geht immer von der Praxis aus“, sagt Stahn. Das heißt, die Ärzte entscheiden, welche Patienten am ehesten für eine Impfung in Frage kommen. Seit Dienstag können auch zusätzlich zu den Praxen, in denen jetzt schon geimpft wird, alle anderen Haus- und Fachärzte Impfdosen bestellen. Diese, so schreibt der Bayerische Hausärzteverband in einer Pressemitteilung, können dann ab Mittwoch, 7. April, verwendet werden.

Während in den Tagen vor Ostern noch AstraZeneca verimpft wird, können die Ärzte dann auch Impfstoff der Firma Biontech/Pfizer bei den Apotheken bestellen. „Möglich sind zwischen 18 und 50 Dosen pro Praxis und Woche, je nach Verfügbarkeit“, so Stahn. Es besteht also kein Grund, um in Impfhektik zu verfallen. Wer infrage kommt, wird von seinem Hausarzt informiert.

Die Corona-Lage bleibt im Landkreis angespannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Mittwoch wieder auf einen Wert von 93,2 und nähert sich damit wieder der kritischen Marke von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Dienstag waren 16 weitere Menschen positiv getestet worden. Aus Sequenzierungen von Proben ergaben sich zudem zehn weitere Fälle, die mit der britischen Mutante B1.1.7 infiziert waren. Diese macht inzwischen etwa drei Viertel der Neuinfektionen im Landkreis aus. Auch traten erstmals drei Fälle der als südafrikanische Variante bezeichneten Mutante auf.

