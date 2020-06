15:41 Uhr

Wann kommt Tempo 30 in Veitriedhausen?

Plus Die Bürger im Lauinger Ortsteil wünschen sich schon lange eine Tempobeschränkung. Die ist auch schon seit Monaten beschlossen, getan hat sich aber noch nichts.

Bei der Stadtratssitzung am Dienstag war die bereits beschlossene Geschwindigkeitsbegrenzung im Lauinger Ortsteil Veitriedhausen abermals Thema.

Auf Antrag der SPD-Fraktion hatten die Räte im März beschlossen, in der Ortsdurchfahrt, der Pfannentalstraße, Tempo 30 einzuführen. Zudem soll im weiteren Verlauf der Straße bis zur Einmündung in die Äußere Haunsheimer Straße künftig eine Maximalgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern erlaubt sein – statt bisher 100. Das hatten sich Veitriedhauser Bürger mehrfach gewünscht. Doch in den vergangenen drei Monaten ist im Ortsteil dahingehend nichts passiert. SPD-Rat Markus Stuhler wollte in der jüngsten Sitzung deshalb wissen, wann mit einer Umsetzung zu rechnen sei.

Bürgermeisterin Katja Müller (CSU) und Geschäftsleiter Martin Winkler klärten auf: Die verkehrsrechtliche Anordnung sei bereits erledigt, es müssten lediglich noch die Schilder bestellt und aufgestellt werden. (mayjo)

