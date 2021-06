Wanninger kommt nach Lauingen

Kabarettistin tritt im Stadeltheater auf

Franziska Wanninger war am Durchstarten. Dann kam 2020 die Vollbremsung. Auch den Termin im Lauinger Stadeltheater hat es erwischt. Doch am Samstag, 26. Juni, wird der Auftritt nachgeholt – und das gleich zwei Mal. Die bereits verkauften Karten behalten ihre Gültigkeit, wenn sich die Inhaber bis 19. Juni unter 09072/701495 melden. Danach, kann dies nicht mehr garantiert werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Schauspielerin Wanninger beschritt einen spannenden Werdegang: von Stipendien in den USA bis Ehrenrunden in der 8. Klasse. Ihr Papa bot ihr als Kind eine Prämie von zwei Mark, wenn sie „den Mund für zehn Minuten hält“ – heute spielt sie vor ausverkauften Häusern. In ihrem Programm „Furchtlos glücklich“ geht es um die Liebe und die Untiefen des Lebens. Zitat: „Nach einer Trennung, weiß man was man am andern nicht gehabt hat“. Restkarten gibt es unter oben genannter Nummer oder bei Schreibwaren Eismann in Lauingen. Die Veranstaltungen werden unter den Coronabedingungen abgehalten. (pm)