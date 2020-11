11:45 Uhr

Warndreieck übersehen: Unfall in Bachhagel

In Bachhagel hat ein Unbekannter ein Warndreieck zurückgelassen. Daraufhin kam es zu einem Unfall.

Ein Unbekannter hat in Bachhagel ein Warndreieck zurückgelassen - so kam es zu einem Schaden in Höhe von 350 Euro.

Ein Autofahrer war am Sonntag um 18.50 Uhr auf der Staatsstraße 1082 von Hohenmemmingen in Richtung Bachhagel unterwegs. Am dortigen Kreisverkehr überfuhr er nach Angaben der Polizei ein auf der Fahrbahn zurückgelassenes Warndreieck.

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen zum Unfall in Bachhagel

Dabei wurde die Stoßstange leicht beschädigt, es entstand ein Sachschaden von etwa 350 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet Zeugen, beziehungsweise den Aufsteller des Warndreiecks sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (pol)

