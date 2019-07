vor 28 Min.

Warum das Donauside dieses Jahr das bislang erfolgreichste war

Plus Es war der vorerst letzte Auftritt der Killerpilze in ihrer Heimat. Viele nutzten die Chance, die Dillinger Band zu sehen und stellten dabei einen Besucherrekord auf.

Von Tanja Ferrari

Die vordersten Plätze beim vierten Donauside-Festival im Dillinger Schlosshof waren am Samstag besonders beliebt. Kurz bevor die Killerpilze ihren vorerst letzten Auftritt in der Heimat eröffneten, gab es für die Besucher kein Halten mehr. Dicht an dicht, drängten sie sich an die Absperrung. Nur widerwillig und mit tosendem Applaus entließen die vielen Fans die Dillinger Band nach eineinhalb Stunden Konzert in die Nacht.

Wie die Band das Donauside empfunden hat Nach dem Festival zieht Bandmitglied Fabi Halbig Bilanz: „Es war ein voller Erfolg.“ Nicht nur, dass das Wetter nahezu perfekt gewesen war, abgesehen von zwei kurzen Regenschauern, auch die Besucherzahlen seien noch einmal besser gewesen als im Vorjahr. „Das zeigt uns, dass die Marke Donauside sich langsam etabliert hat“, sagt er. Die ausgelassene und friedliche Stimmung beim Festival ist auch für Frontmann Jo Halbig Grund zur Freude. „Für uns war das Konzert ein ganz besonderer Tag. Gerade weil es vorerst der letzte Auftritt in der Heimat war, bevor wir 2020 eine Pause einlegen.“ Dass die Fans in der Heimat die Dillinger Band so ausgiebig feiern würden, hatten die Killerpilze nicht einmal im Traum erwartet. „Es war ein unglaubliches Gefühl und der Auftritt gehört ohne Zweifel zu den besten drei Konzerten, die wir je gespielt haben“, sagt Jo begeistert. Warum die Killerpilze ihrer Heimat nie den Rücken kehren könnten Zu sehen wie weit sie in den vergangenen 17 Jahren gekommen sind, sei eine tolle Erfahrung gewesen. Auch die Verbundenheit zu ihrer Heimat sei ihnen wieder einmal bewusst geworden. Jo sagt: „Wir kommen von hier und werden hier auch immer wieder zurückkehren.“ Strahlende Gesichter, tosender Applaus und eine unglaubliche Energie, hätten das Festival unvergessen gemacht. Ob es das Donauside im nächsten Jahr noch einmal geben wird, steht aktuell noch nicht fest. „Wir werden im Laufe der Woche die ersten Nachgespräche führen“, erklärt er. Die Band würde sich gerne bereit erklären, das Festival auch in Zukunft in Zusammenarbeit mit dem Kulturring Dillingen auf die Beine zu stellen. Auch die Resonanz der Besucher spreche für eine Fortführung, ergänzt Fabi. „Das Donauside hat einfach großes Potenzial, wenn es sich weiter so gut entwickelt und von den Menschen angenommen wird.“ Auch der Kulturring Dillingen ist zufrieden mit der Veranstaltung Auch Geschäftsführer Alfred Sauer vom Kulturring Dillingen zieht ein positives Fazit. Er sagt: „Wie bereits in den Vorjahren feierten wieder viele Menschen bei toller Atmosphäre im Schlosshof.“ Doch nicht nur das, auch bei den auftretenden Künstlern sei die Resonanz durchweg gut ausgefallen. Dass das vierte Donauside bislang das beste Festival war, finden auch Vorsitzender Werner Bosch und das Kulturring-Team. „Seit der Premiere hat es sich immer weiter entwickelt“, betont auch Saur. Gerade weil die Killerpilze viele Stunden der Vorbereitung in das Event stecken würden, begleite der Kulturring die Veranstaltung gerne und mit voller Überzeugung. Auch der Umstand, dass die Stadt für alle Altersklassen attraktiv sein möchte, spreche für das Festival. Lesen Sie dazu auch den Kommentar unserer Autorin: Dillingen braucht das Donauside-Festival Mehr Infos zum Donauside und seiner Geschichte: Die Killerpilze werden von der Menge getragen



