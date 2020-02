Warum das Donauufer in Lauingen teurer wird

Plus Die Stadt Lauingen muss für das Projekt mehr Geld zahlen als geplant. Das sagt Bürgermeisterin Katja Müller über das Projekt.

Wir haben Katja Müller, Bürgermeisterin von Lauingen, zu den gestiegenen Kosten für die Umgestaltung des Donauufers befragt:

Frau Müller, die vom Stadtrat beschlossene Umgestaltung des Donauufers sorgt in Lauingen für Furore. Im Mittelpunkt der Diskussion steht die Kostensteigerung von 600.000 auf 1,3 Millionen Euro. Wie kam es dazu?

Katja Müller: Der durchgeführte Wettbewerb hatte eine festgesetzte Kostenobergrenze von 600000 Euro, ohne Planungskosten. Diese war im Vorfeld durch meinen Vorgänger Wolfgang Schenk und die Regierung von Schwaben festgelegt worden. Nach dem Wettbewerb entschied sich der Stadtrat für den Entwurf des Studio B aus München, mit einem Kostenansatz von 825000 Euro, ebenfalls ohne Planungskosten. Dabei wurden auch alle Anregungen aus der Bürgerbeteiligung berücksichtigt. Diese Ergänzungen haben zu einer neuen Berechnung geführt, die auch die Planungskosten beinhaltet. Sie liegt bei circa 1,33 Millionen Euro.

Donauufer in Lauingen kostet 1,3 Millionen Euro

Hätte es keine kostensparendere Option gegeben?

Müller: Es gab noch zwei andere Planer, einer war knapp an den 600000 Euro dran, der andere weit drüber. Beim Vorschlag des Studio B waren die Leistungen enthalten, die der Bevölkerung und dem Stadtrat am besten gefallen haben. Da gab es keine Alternative.

Voraussichtlich werden 80 Prozent der Kosten durch die Regierung getragen. Die Stadt muss für die Arbeiten jetzt aber trotzdem rund 260000 Euro bezahlen, statt ursprünglich geplant 120000 Euro. Wie passt das mit dem selbstauferlegten Sparkurs zusammen?

Müller: Die Fördersumme in Höhe von 120000 Euro war nur ein fiktiver Ansatz. Hinsichtlich der Förderung durch den Struktur- und Härtefonds stand nur eine Gesamtfördersumme im Raum, die jedoch nicht allein auf das Projekt fixiert war, sondern auch den zweiten Teil, nämlich die Umgestaltung der Herzog-Georg-Straße, enthalten hat. Durch weitere Gespräche mit der Regierung von Schwaben konnten wir erreichen, dass beide Projekte – Donauufer und Herzog-Georg-Straße – aufgrund der unterschiedlichen zeitlichen Verwirklichung getrennt werden, die Förderung für die Herzog-Georg-Straße jedoch auch in späteren Jahren erhalten bleibt. Mit der Anerkennung der Gesamtkosten durch die Regierung in Höhe von 1,3 Millionen Euro kann nun bei einem Fördersatz über 80 Prozent die Summe von 1,04 Millionen Euro als Förderung erzielt werden, somit 260000 Euro. Die Maßnahme war also schon im Laufen, als wir die Zusage zur Haushaltskonsolidierung noch nicht hatten. Die Streichung der Maßnahme war für den Stadtrat keine Option, weil das Projekt die Stadt attraktiver macht und wir uns für die Zukunft touristisch weiterentwickeln wollen.

Donauufer soll Alleinstellungsmerkmal von Lauingen stärken

Was versprechen Sie sich von der Umgestaltung des Donauufers?

Müller: Das neue Donauufer wird toll! Ich erwarte, dass das das Alleinstellungsmerkmal der Stadt Lauingen mit direkter Lage an der Donau weiterhin stärkt und das Naherholungsgebiet Donau und Luitpoldhain noch wertvoller macht. Die Neuanlage des Bachlaufs im Park rundet das Gesamtbild dabei ab.

