Warum ein Dillinger den gleichen Brief drei Mal verschicken muss

Ein Dillinger Senior verschickt 25 Briefe - zwei kommen wieder zu ihm zurück. Auch beim zweiten Versuch gibt es ein Problem. Die Post räumt einen Fehler ein.

Es waren traurige Nachrichten, die ein Mann aus Dillingen seinen Bekannten und Freunden mitteilen musste. Seine Frau war im Sommer überraschend nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. 25 Briefe schrieb der Trauernde und brachte sie nacheinander zur Post. Doch zwei Briefe kamen zurück. Angeblich stimmte die Adresse nicht. Der Senior war sich dennoch sicher, dass beide Adressen stimmten. Also ging er mit den Briefen wieder zur Post.

Ein Fehler im System der Post?

Dort wurde ihm geheißen, noch mal insgesamt 1,90 Euro für zwei neue Briefmarken zu bezahlen. „Ein Brief kam daraufhin prompt an, der andere landete wieder bei mir“, beklagte sich der Mann bei unserer Redaktion. Es ginge ihm nicht ums Geld, betonte er. „Aber da ist doch ein Fehler im System.“

Was die Post zu dem Dillinger Fall sagt

Die Deutsche Post hat auf Nachfrage die Straßen im jeweiligen Ort geprüft. Nun teilte ein Pressesprecher mit: Die eine Adresse, die erst im zweiten Anlauf klappte, sei zustellfähig gewesen. Warum der Brief nicht auf Anhieb ankam, ist unklar. Beim anderen Brief, der gleich zweimal an den Absender zurückgeschickt wurde, wurde ein kleiner Fehler gefunden. Dort war die Straße „ Im … Graben“ getrennt auf das Kuvert geschrieben worden. Sie gehört aber zusammengeschrieben „…-graben“ und ohne „Im“ am Anfang. Dennoch hätte es klappen sollen. Das Unternehmen entschuldigte sich für den Fehler. (corh)

