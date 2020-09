vor 32 Min.

Warum im Landkreis Dillingen heute die Sirenen heulen

Am Donnerstag, 10. September, sollen unterschiedliche Warnmöglichkeiten, wie Sirenen, getestet werden. Auch im Landkreis Dillingen.

Beim bundesweiten Warntag am Donnerstag, 10. September, werden die Sirenen getestet. Die Bevölkerung soll wissen, was im Ernstfall zu tun ist.

Heuer findet am Donnerstag, 10. September, erstmals ein bundesweiter Warntag statt. Dieser wird ab diesem Jahr jährlich jeweils am zweiten Donnerstag im September durchgeführt. Er ergänzt den bisher ebenfalls im September durchgeführten landesweiten Probealarm, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Was beim Warntag im Landkreis Dillingen zu hören ist

Der einminütige Heulton wird am bundesweiten Warntag im Landkreis Dillingen, sowie in weiten Teilen Bayerns geprobt. Er soll die Bevölkerung bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit veranlassen, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten. Der Probealarm dient dazu, die Funktionsfähigkeit des Sirenenwarnsystems zu überprüfen und auf die Bedeutung des Sirenensignals hinzuweisen.

Auch Benachrichtigungen über Warn-Apps wird es geben

Gleichzeitig werden an dem gemeinsamen Aktionstag in ganz Deutschland weitere Warnmittel, wie zum Beispiel die Notfall-Informations- und Nachrichten-App „NINA“, getestet.

Informationen zum Download der App stehen auf der Internetseite des Landkreises: www.landkreis-dillingen.de.

Weitere Informationen zum Warntag gibt es auf der Internetseite des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration unter www.bundesweiter-warntag.de. (pm)

Lesen Sie auch: Mehr als Sirenen-Alarm: Das wird am Warntag 2020 getestet.

Themen folgen