Was Gartner aus Gundelfingen mit dem Oscar zu tun hat

Die Firma Gartner aus Gundelfingen hat eine Glaskuppel für das Film-Museum der Academy of Motion Pictures in Los Angeles konstruiert. Zur Verleihung der Oscars könnte der Bau in den Fokus rücken.

Die Firma Gartner aus Gundelfingen baut eine spektakuläre Glaskuppel in Los Angeles. für das Film-Museum der Academy of Motion Pictures

Vor allem begeisterte Cineasten werden in der Nacht zum Montag zur Oscar-Verleihung nach Hollywood blicken. Wer die Berichterstattung rund um die Oscars im Fernsehen verfolgt, wird vielleicht auch etwas über das neue Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles erfahren. Das Museum wird laut Pressemitteilung künftig das umfassendste Filmmuseum der Welt beherbergen. Der offizielle Eröffnungstermin ist allerdings noch nicht bekannt.

Gartner ist an Filmmuseum in Los Angeles beteiligt

Für Architekturfans ist das Highlight des kugelförmigen Gebäudes, das sich an einer der wichtigsten Ost-West-Achsen in Los Angeles befindet, die große Glaskuppel. Mit einem Durchmesser von 45 Metern überspannt die spektakuläre Stahl-Glas-Konstruktion eine riesige Dachterrasse und eröffnet einen unglaublichen Blick auf die Hollywood Hills.

Konstruiert wurde dieses technische Meisterwerk von der Firma Gartner aus Gundelfingen, speziell von den Fassadendesignern am Standort Würzburg. Auf der Baustelle vor Ort wurde die komplexe Stahlkonstruktion zusammengefügt und die überlappenden Glasscheiben montiert.

Entwurf von einem italienischen Star-Architekten

Entworfen hat das Gebäude das Team des italienischen Star-Architekten Renzo Piano. Nicht umsonst trägt dieser auch den Spitznamen „Museums-Architekt“; so wurde er durch das Centre Pompidou in Paris bekannt. Gartner verwirklichte in der Vergangenheit bereits zahlreiche Fassaden nach seinen Entwürfen, etwa das Harvard Art Museum in Boston, die Pierpont Morgan Library in New York oder die California Academy of Sciences in San Francisco.

Aktuell arbeitet Gartner am Projekt GES-2 in Moskau. Die V-A-C Foundation beauftragte ebenfalls Renzo Piano mit den Entwürfen für die Restaurierung eines alten Kraftwerks unweit des Kremls. In dem imposanten Gebäude von 1907 sollen ein Museum und Kulturtreffpunkt entstehen. Im Frühjahr will Gartner die Arbeiten an Außenfassade und Dach abschließen, weitere Arbeiten an den Innenfassaden folgen dann noch bis zur offiziellen Eröffnung. (pm)

