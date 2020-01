06:13 Uhr

Was Künstlerinnen aus der Region bewegt

Karin Bauer, geboren in Lauingen und aufgewachsen in Bergheim, zeigt mit ihrem Werk „Konglomerat“ ihre Experimentierfreudigkeit.

Unter den Teilnehmern der „Großen Schwäbischen Kunstausstellung“ im Augsburger Glaspalast finden sich drei Frauen, die im Landkreis Dillingen geboren sind.

Von Bärbel Schoen

Wer wissen will, wie Künstler und Künstlerinnen aus dem Bezirk Schwaben die Welt sehen, dem bietet die „Große Schwäbische Kunstausstellung“ in Augsburg ein Mal im Jahr die Möglichkeit, sich bei einem Rundgang selbst ein Bild zu machen. Nach Jahren in der Toskanischen Säulenhalle und im Schaezlerpalais findet die Schau erstmals im Glaspalast in direkter Nachbarschaft zum H2 - Zentrum für Gegenwartskunst - statt und ist die bedeutendste Gesamtdarstellung bildnerischen Schaffens in Schwaben. Unter den 71 beteiligten Künstlerinnen und Künstlern finden sich drei Frauen, die aus dem Landkreis Dillingen stammen: Carmen Jaud ( Höchstädt), Karin Bauer ( Lauingen) und Barbara Auer ( Wertingen).

Fälschlicherweise wird auch Friederike Klotz als gebürtige Wertingerin im Katalog genannt – ein Druckfehler, wie Recherchen ergaben. Friederike Klotz ist in Goslar geboren und lebt seit 1974 in Stadtbergen. Ihre 70 mal 100 Zentimeter große Fotoarbeit „transitory“ soll hier nicht unerwähnt bleiben.

Die Bildkunst der studierten Kunsterzieherin und Germanistin ist für den Betrachter stets ein Erlebnis. Ihre Motive findet sie in der Natur, vor allem im Zusammenhang mit Licht und Schatten. „transitory“ – übersetzt bedeutet der Titel „vorübergehend“ oder „vergänglich“ – so wie ihre mit der Kamera festgehaltenen Momentaufnahmen, die sie bearbeitet und stark reduziert, bis sie eine grafische Komposition annehmen.

Was hinter den Bleistiftzeichnungen von Barbara Auer steckt

Barbara Auer, in Wertingen geboren und in Allmannshofen aufgewachsen, stellt ebenfalls in der „Großen Schwäbischen“ aus. Ihre beiden Zeichnungen „Status I + II“ sind einer Serie entnommen, die vor einem Jahr entstand. Damals steckte ihr rechter Fuß in einem Gips. Die passionierte Langstreckenläuferin hatte sich den Fuß gebrochen.

Die gebürtige Wertingerin Barbara Auer zeichnet intuitiv mit schnellen Strichen und großer Dynamik, was sie im jeweiligen Moment bewegt. Bild: Bäbel Schoen

Täglich hielt sie mit Bleistiftzeichnungen ihren Zustand fest. Auer bezeichnet diese Art der Arbeit als Situationsanalyse. Sie spürte in sich hinein, bevor sie zu zeichnen begann. So konnte sie aus dem Inneren schöpfen. Während des Blindzeichnens blickte sie kein einziges Mal auf das Blatt. Mittlerweile widmet sie sich neben der Malerei auch wieder dem Sport. Vor wenigen Tagen ist sie zu einer dreiwöchigen Malreise nach Myanmar aufgebrochen, die von der freien Kunstakademie Augsburg organisiert wird.

Wie aus Abfallmaterialien Kunst werden kann

Karin Bauer, in Bergheim im Landkreis Dillingen aufgewachsen, lebt seit 1984 in Augsburg. In der „Großen Schwäbischen“ ist sie mit einem 130 mal 101 Zentimeter großen Unikat-Druck vertreten. „Konglomerat“ nennt sie ihr Werk, weil es an Sedimentgestein mit Einschlüssen erinnert. „Ich beginne immer intuitiv, dann komponiere ich weiter und reagiere auf das Geschehen“, erzählt sie von ihrer Experimentierfreudigkeit. Beim aktuellen Werk bediente sie sich der Chine-Collé-Technik. Hierbei handelt es sich um eine Art Collage-Technik im Druckverfahren.

Damit baute sie farbiges Papier in das Werk mit ein und schuf spannende Strukturen. Seit eineinhalb Jahren experimentiert Karin Bauer mit unterschiedlichsten Abfallmaterialien wie etwa Verpackungsfolien, Netzen, Geweben mit Gitter- oder Streifenmustern. Auf ihre grafische Verwendbarkeit geprüft, werden diese Fundstücke nach dem Prinzip der Collage neben- und übereinandergelegt, gedreht und verschoben, bis sich, die leere Fläche des Bildes einbezogen, eine spannende Druckvorlage herausschält. Karin Bauer, zweifache Preisträgerin (Grafikpreis der Stadt Senden, Arno-Buchegger-Preis) machte sich außerdem einen Namen als Comic-Zeichnerin, die unter anderem bekannte Kinderbücher illustrierte.

Warum das Gedächtnis und das Vergessen eine Rolle spielen

„Vor dem Verschwinden I“ heißt die Arbeit von Carmen Jaud, die nur noch Fragmente eines Bildes erkennen lässt. Sie sind wie das Aufblitzen von Erinnerungen. Jaud: „Ich beschäftige mich viel mit dem Gedächtnis und dem Vergessen.“ Das Werk habe viel mit ihr selbst tun. Ihre Kindheit war geprägt von Erzählungen der Eltern und Großeltern über die verlorene Heimat in Ostpreußen. Vieles davon geriet aber in Vergessenheit. Um die Erinnerungen wieder hervorzuholen, musste Carmen Jaud selbst Nachforschungen anstellen. Dazu reiste sie unter anderem ins Heimatland ihrer Vorfahren.

Die 64-Jährige ist sich sicher, dass sie das Trauma der Flucht in sich trägt. Die Wissenschaft habe inzwischen nachgewiesen, dass epigenetische Informationen die Grenze der Generationen überschreiten und an Kinder oder sogar Enkel weitervererbt werden können. So tauchen im Werk „Vor dem Verschwinden I“ bruchstückhafte Erinnerungen zwischen weißen Flecken auf. Auch Gerüche können überraschend alte Erinnerungen heraufbeschwören, selbst wenn die genauen Einzelheiten dieser Erinnerung manchmal fehlen, weiß Carmen Jaud aus Erfahrungen der Schreibwerkstatt im Augsburger Frauenzentrum. Dort gibt sie Anleitungen für autobiografisches Schreiben.

Carmen Jaud erinnert sich bis heute an den starken Geruch der Bahnschwellen des Höchstädter Bahnhofs an heißen Tagen. Ihre Kindheitsprägungen verarbeitet sie in ihren Werken. Bild: Bäbel Schoen

An den starken Geruch von Bahnschwellen an heißen Tagen erinnert sich die Künstlerin bis heute und verbindet damit Erinnerungen an die Kindheit, die sie in der Nähe des Höchstädter Bahnhofs verbrachte. Nach dem Abitur studierte sie Lehramt und nahm unter anderem eine Referententätigkeit für die Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen an. Außerdem unterrichtete sie am Institut für Kunstpädagogik München. Weitere Tätigkeiten führten sie ans Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung in München. Bis vor einem Jahr leitete sie die Grund- und Mittelschule Centerville in Augsburg. Derzeit befindet sie sich im zweiten Sabbatjahr.

Als Malerin stellte Carmen Jaud erstmals 1992 aus. 1994 begann sie in der kunstpädagogischen Fachpresse zu veröffentlichen. Seit 2008 beschäftigt sie sich intensiv mit Lyrik. Im Werk von Carmen Jaud gehen Schreiben und Malen Hand in Hand. Es ist ein Wechselspiel von Sprachbildern und Bildsprache, für das sie mehrfach ausgezeichnet wurde.

ist die Ausstellung im Augsburger Glaspalast noch bis einschließlich 12. Januar, täglich von 9 bis 17 Uhr. Ein Jazz-Konzert zur Finissage findet am Sonntag, 12. Januar, ab 19 Uhr mit dem Christian Stock Quartett „Infinity“ statt.

