Was Sie diese Woche im Internet bewegt hat

Unsere Leser glauben an den FC Heidenheim. Und: Das Schicksal eines erkrankten Jungen nimmt viele mit

Von Vanessa Polednia

Wir haben unsere Leser am Montag gefragt: Schafft es der FC Heidenheim in die Relegationsspiele? Schließlich lässt der Last-Minute-Sieg vor leeren Rängen vom vergangenen Wochenende gegen den HSV die Fans des FCH weiterhin von der Ersten Bundesliga träumen.

Das Umfrageergebnis fällt äußerst positiv aus. Auf der Facebook-Seite der Donau-Zeitung wurden 97 Stimmen abgegeben. Davon glauben 70 DZ-Leser an den Relegationsplatz drei. Noch deutlicher ist das Ergebnis bei den Online-Lesern der Wertinger-Zeitung: Nur neun von 44 WZ-Lesern sind pessimistisch. Im Online-Auftritt der DZ und WZ wurde ebenfalls abgestimmt. Und auch hier glauben immerhin 65 Prozent an die Aufstiegschance Heidenheims. Kein Wunder: Der FCH befindet sich in einer soliden Ausgangslage. Die Heidenheimer Kicker können sich Relegationsplatz drei mit einem Sieg gegen Meister Arminia Bielefeld sichern.

Das Spiel wird am Sonntag um 15.30 Uhr in Bielefeld angepfiffen. Ein direkter Aufstieg ist hingegen unwahrscheinlich. Der VfB Stuttgart hat immerhin drei Punkte mehr vorzuweisen und ein viel besseres Torverhältnis. Die Prognosen unserer Leser sind also realistisch.

Doch nicht nur der Fußball bewegt diese Woche im Internet. Das Schicksal eines an Leukämie erkrankten Buben aus Gundelfingen nahm viele Leser mit. Seine Mutter wendete sich an die Öffentlichkeit, um für das Blutspenden zu werben. Eine Facebook-Nutzerin kommentiert „Morgen gehen wir Blutspenden“ und markiert weitere Menschen in ihrem Kommentar. Viele wünschen der Familie „Alles Gute und viel Kraft“ in dieser schweren Zeit.

Für empörte Kommentare sorgt ein Vorfall bei Kicklingen. Auf Maisfeldern wurden an den Beinen aufgehängte Vögel entdeckt. Sie sollten zur Abschreckung lebender Artgenossen dienen. Der Bauer hat die makabren Vogelscheuchen nach einem Gespräch mit der Polizei Dillingen abgehängt. Sabine Schrei kommentiert, dass sie die Vögel für eine Attrappe gehalten hätte. Daniel Koh sagt hingegen, dass das früher „ganz normal“ gewesen sei.

