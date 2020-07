vor 2 Min.

Was bietet das Haus der Wirtschaft?

IHK informiert über die Angebote in Dillingen

Services und ein Weiterbildungsangebot, das speziell auf die Wirtschaft in Nordschwaben zugeschnitten ist – das erwartet die Unternehmen, wenn das „Haus der Wirtschaft“ in Dillingen im September eröffnet. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben zeigt Interessierten, Unternehmern und Personalverantwortlichen bei einer digitalen Infoveranstaltung am Donnerstag, 23. Juli, 14 bis 15 Uhr, wie sie konkret von den Angeboten profitieren können. Bettina Kräußlich, IHK-Regionalgeschäftsführerin für Nordschwaben, der Geschäftsführer der IHK-Akademie Schwaben, Manfred Lang, sowie Richard Paul, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit in Donauwörth, stehen als Gesprächspartner zur Verfügung. Das „Haus der Wirtschaft“ mit einer Nutzfläche von rund 1800 Quadratmetern liegt in Bahnhofsnähe in Dillingen. Die IHK Schwaben zieht dort mit ihrer Regionalgeschäftsstelle ein. Sie ist Anlaufstelle für Unternehmen aus dem Bereich Handel, Dienstleistung und Produktion und bietet umfassende Dienstleistungen. Hauptnutzer im Neubau wird die IHK-Akademie Schwaben sein, die Weiterbildungen im gewerblich-technischen und kaufmännischen Bereich anbietet. Die Agentur für Arbeit wird Räumlichkeiten im „Haus der Wirtschaft“ für ihre Berufsberatung nutzen. Im Kreis Dillingen hat die IHK rund 7000 Mitgliedsunternehmen, mit dem Donau-Ries sind es fast 18000. Eine weitere Regionalgeschäftsstelle für Nordschwaben gibt es in Donauwörth. (pm)

für das virtuelle Event bis zum 16. Juli möglich unter https://events.schwaben.ihk.de/hdwnordschwaben

Themen folgen