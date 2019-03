vor 52 Min.

Was der Wünschewagen alles kann

Zwei Vereine unterstützen die Aktion des Arbeiter-Samariter-Bundes in Wertingen

Auch im Jahr 2018 engagierten sich die Mitglieder von Round und Old Table wieder am Dillinger Weihnachtsmarkt mit einem Los- und Getränkestand. Mit dem dabei erzielten Erlös konnte der Vorsitzende des Round Table Service Clubs, Matthias Klaiber vor Kurzem einen Scheck über 7500 Euro an Claudia Lijsen vom Arbeiter-Samariter-Bund in Wertingen überreichen. Eingesetzt wird das Geld für die Anschaffung eines sogenannten „Wünschewagens“. Das Konzept hinter dem „Wünschewagen“ ermöglicht es, Menschen, deren Leben sich dem Ende zuneigt, einen letzten Wunsch zu erfüllen. Seit seiner Gründung im Jahr 1989, hat der Round Table Service Club damit nunmehr über 204 000 Euro an Spenden an „Hilfsbedürftige“ im örtlichen, aber auch nationalen und internationalen Umfeld weitergegeben. Der Round Table Service Club Dillingen-Lauingen 154 ist der gemeinnützige Verein der Organisationen Round Table (RT) und Old Table (OT) 154 Dillingen-Lauingen. Er steht unter der Leitung von Matthias Klaiber als Vorsitzinder und Johannes Baumann als sein Stellvertreter, sowie Schatzmeister Andreas Weber.

Die Ziele von Round Table sind der Austausch von beruflichen und privaten Erfahrungen, Freundschaft unter den Mitgliedern und deren Familien, sowie die Pflege neuer Freundschaften im In- und Ausland. Ein wichtiger Faktor ist jedoch auch das soziale Engagement. Wobei es nicht darum geht, durch Zücken der Scheckkarte mit Spenden und Beiträgen Gutes zu tun, sondern sich bei den Aktivitäten auch persönlich einzubringen. So stammt der Großteil der Gelder, den die RT und OT Dillingen-Lauingen bereit stellen, aus den Einnahmen der Aktivitäten der jeweiligen Weihnachtsmarktaktionen, bei denen die Tabler mit ihren Partnerinnen Lose und Getränke anbieten. Unterstützt wurden in der Vergangenheit die verschiedensten Projekte, an Orten im Landkreis Dillingen ebenso wie weltweit: Straßenkinder in Rio, Faszination Regenwald, die Lebenshilfe Dillingen, das Kinderheim St. Clara in Gundelfingen, Typisierungsaktionen, die Kartei der Not, „Dermakids“ (Betroffene einer seltenen Hautkrankheit, auch „Schmetterlingskinder“ genannt), Flutopfer, eine Krankenstation in Afrika, Childrens wish, das Jugendhaus Dillingen, Freunde schaffen Freude, die Kindergärten im Landkreis Dillingen, die mit über 1 300 Warnwesten ausgestattet wurden oder ganz aktuell in 2018 Kinder in Krebskliniken mit der Aktion „Fruchtalarm“, wie der Weihnachtspäckchen-Konvoi finden sich auf der langen Liste der unterstützten Projekte.

Über das Ergebnis der „Bargeldleistungen“ hinaus haben sich in den vergangenen Jahren auch erhebliche Sachleistungen aufgetan. Als Beispiel ein Schulmöbelprojekt, das die Mitglieder des Serviceclubs gemeinsam mit Freunden aus Afrika und Holland abgewickelt haben und mit dem die Behindertenschule Dagbreek/Namibia ausgestattet wurde. Auch der Bau eines Hühnerhauses für das Kinderheim Gundelfingen, das gemeinsam mit den Kindern umgesetzt wurde. Insgesamt ein Ergebnis, auf das die Mitglieder von RT und OT 154 Dillingen-Lauingen stolz sind und das Ansporn für die kommenden Jahre bietet. (pm)

Männer im Alter bis zum 40. Lebensjahr, die sich ebenfalls engagieren wollen, können sich an den Vorsitzenden von Round Table 154 Dillingen-Lauingen unter Andreas.Weber@rt154.rtd wenden.

Themen Folgen