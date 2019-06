Was die Genossen im Landkreis zur SPD-Krise sagen

Plus SPD-Chefin Andrea Nahles hat aufgegeben. Die Politikerin war auch im Landkreis umstritten. Was die Basis zu ihrem Rücktritt sagt.

Der Frust sitzt derzeit auch bei den Genossen im Landkreis tief. Bei der Europawahl sind die Sozialdemokraten im Landkreis auf 7,2 Prozent abgestürzt. Am Sonntag ist nun SPD-Vorsitzende Andrea Nahles von ihren politischen Ämtern zurückgetreten und hat damit die Große Koalition in eine schwere Krise gestürzt. Ein Trio leitet jetzt die Partei. Wie geht es nun weiter mit den Sozialdemokraten? Und wie sehen Genossen in der Region die Entwicklung?

Der frühere SPD-Landtagsabgeordnete Johannes Strasser sagt, dass die Krise seiner Partei „nicht vom Himmel gefallen“ sei. Und er kritisiert Andrea Nahles deutlich. „Sie wurde jetzt eingeholt von dem, was sie selbst lange praktiziert hat, mangelnde Unterstützung der Parteispitze“, sagt der Gundelfinger. Dass die SPD in Schwierigkeiten stecke, sei über viele Jahre hinweg bekannt gewesen. Strassers Urteil über die erste Parteivorsitzende, die jetzt hingeschmissen hat, fällt schlecht aus. „Nahles hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt und viele Vorschläge nie ernst- und wahrgenommen“, meint der Gundelfinger. Und sie sei ja kein unbeschriebenes Blatt, was personelle Querelen innerhalb der SPD und die Unterstützung der Führung bei den Sozialdemokraten anbelange.

Versäumt, das Ruder rumzureißen

Bereits in ihrer Zeit als Generalsekretärin (2009 bis 2013) habe es Nahles versäumt, „das gesellschaftliche Ruder herumzureißen“, einen „Kurs näher am Bürger“ einzuschlagen und eine „organisatorische Erneuerung der SPD einzuleiten“, bei der die untere politische Ebene der Sozialdemokraten vor Ort gestärkt werde. Neben der Vermittlung der Politik in den Medien haben Wahlerfolge laut Strasser auch etwas mit Fleiß zu tun. Der Gundelfinger fordert dabei von der SPD mehr Präsenz vor Ort. Bei den Fridays-for-Future-Demos in Wertingen habe eine Grüne gesprochen. „Wo war die SPD?“, fragt Strasser.

Das Thema Klimaschutz ist die Partei nach Ansicht des Wertinger Stadtrates Otto Horntrich nicht mit ausreichender Vehemenz angegangen. Die Sozialdemokraten hätten sich hier von den Grünen den Rang ablaufen lassen. Deren Vorschläge würden in der Rolle der Opposition dabei beim Wähler deutlich besser ankommen. „In der Koalition mit der Union müssen wir immer Kompromisse machen. So werden wir dann in einen Topf geworfen“, sagt Horntrich. Er habe für die Fortführung der Großen Koalition gestimmt, bereue aber heute diesen Entschluss. „Im Nachhinein muss ich Kevin Kühnert Recht geben“, sagt Horntrich. Der Vorsitzende der Jusos hatte eindringlich vor einer neuen Amtszeit der Koalition mit CDU und CSU gewarnt.

Die Umstände des Abgangs von Andrea Nahles sind aus Sicht Horntrichs bedauerlich. Das Ende der deutschen Sozialdemokraten sieht er allerdings noch lange nicht gekommen. „Ich glaube, dass die Partei die Zeichen der Zeit erkannt hat“, sagt der Wertinger Stadtrat. Unter neuer Führung wird sich seiner Meinung nach frischer Schwung in der Arbeit einstellen.

Ist Andrea Nahles ein Bauernopfer?

SPD-Kreisrätin Mirjam Steiner meint, Andrea Nahles sei vielleicht einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. „Sie ist definitiv eine Persönlichkeit, die man entweder mag oder überhaupt nicht. So etwas sorgt immer für Konflikte.“ Die Flügel, die sich innerhalb der Partei gebildet haben, hätten das Thema noch verschärft. „Nahles wurde ein stückweit zum Bauernopfer gemacht.“ Steiner ist gespannt, wer jetzt meint, dass er es besser machen könnte als Nahles. Die stellvertretende Vorsitzende der Kreis-SPD aus Syrgenstein meint, man müsste die Themen der SPD und das, was die Partei erreicht, besser verkaufen. Eine Arbeitnehmerpartei sollte auch in vorderen Reihen ihre Wähler vertreten – da stünden derzeit aber eher Juristen und Lehrer. Man könne nicht eine CO2-Steuer vertreten, wenn man weiß, dass viele Menschen einen Diesel fahren, um überhaupt zur Arbeit zu kommen. Stattdessen sollte man die Autoindustrie angehen.

14 Bilder Andrea Nahles tritt zurück: Ihre Karriere in Bildern Bild: Tim Brakemeier/dpa

Das Trio Schwesig, Dreyer und Schäfer-Gümbel sieht Steiner nur als Übergangslösung. Für die Große Koalition werde es jetzt eng. Sie selbst sei seit Sonntag mehrmals gefragt worden, ob sie nicht nach Berlin will. „Das ehrt mich, aber diese Frage stellt sich nicht.“ Gottseidank habe die SPD im Landkreis noch mehr Wähler als Parteimitglieder. „Aber wo kein Ortsverein ist, wo wir kein Mandat haben, da ist es schwer, der SPD ein Gesicht zu geben“, sagt die stellvertretende SPD-Unterbezirks-Vorsitzende.

Die SPD will wieder zurück in die Champions League

Genau diese Gesichter fehlen den Genossen im Kreis. Davon ist Wolfgang Konle, Vorsitzender der Kreistagsfraktion, überzeugt. „Uns fehlen wichtige Köpfe in der Partei. Wir haben viele verloren, das tut weh“, sagt er. Aber nicht nur deshalb hat es die SPD seiner Meinung nach im Kreis schwer. Konle sagt, die Partei müsse moderner werden, mehr auf junge Wähler eingehen. Das gelinge anderen Parteien – auch bei uns – besser, vor allem medial und im Internet. „Wir haben nicht mal eine richtige Juso-Gruppe“, so der Vorsitzende. Deshalb wünscht sich Konle einen kompletten Neuanfang für die ganze SPD. „Entweder mit Jürgen Klopp oder Kevin Kühnert an der Spitze“, sagt er mit einem Schmunzeln. Wenn es nicht der Fußballtrainer werde, dann hofft der Höchstädter auf den jungen Kühnert. Zumindest habe er „ganz gute Ansätze, die in die richtige Richtung gehen“.

Themen wie soziale Gerechtigkeit, Klimapolitik oder mehr Einsatz für Arbeitnehmer sind dabei für Konle entscheidend, wenn auch nicht einfach in der Umsetzung. „Aber warum können wir nicht mal eine unkonventionelle Lösung finden?“, so der SPDler. Genau deshalb findet er den Rücktritt der bisherigen Parteichefin Nahles auch wichtig. Mehr noch: Er sei nötig gewesen, sagt Konle. „Ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der von ihr begeistert war – und das von Beginn an.“ Vor allem ihre laut Konle „despektierlichen Äußerungen“ hätten der gesamten Partei geschadet – hinunter bis zu den kleinen Ortsvereinen. „Man kann aber schon sagen, dass sie sich stark bemüht hat, aber sie konnte sich nicht durchsetzen. Die Inhalte, die geliefert wurden, sind nicht angekommen. Auch bei vielen SPDlern nicht. Und genau daran müssen wir ansetzen“, sagt Konle. Er habe aber Hoffnung, dass sich etwas in seiner Partei tut, dass es künftig besser werde. „Es kann ja nur noch besser werden.“

Weitere Artikel zum Nahles-Rücktritt:

Nahles' Rücktritt könnte das Ende der Großen Koalition sein

Stimmen zum Nahles-Rücktritt: "Die Probleme der SPD bleiben"

Olaf Scholz schließt eine weitere Große Koalition aus