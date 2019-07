vor 19 Min.

Was ein Binswanger mit seinen Turmfalken erlebt

Turmfalken haben in Gottfried Rigels Geschäftshaus in Binswangen genistet. Der erste Jungvogel ist bereits ausgeflogen, dieser zögert noch.

Bei Gottfried Rigel in Binswangen haben erstmals Greifvögel genistet. Jetzt sind die Jungvögel flügge.

Einen guten Start ins Erwachsenenleben wünscht der Binswanger Gottfried Rigel einem jungen Turmfalken, der kurz vor dem Abflug steht. Ebenso seinem Geschwisterchen, das erstmals das Nest verlassen hat und auf einem nahe gelegenen Dach wartet. Die Eltern, die in Rigels Haus in der Hauptstraße genistet haben, sitzen auf einem hohen Baum in der Nähe, wenn sie sich nicht gerade auf die Jagd machen, um ihre Jungen zu füttern. Die Greifvögel ernähern sich vor allem von Mäusen.

Brutzeit dauert 27 bis 29 Tage

Die Brutzeit der Turmfalken dauert 27 bis 29 Tage, erklärt Vogelexperte Helmut Jaumann, Vorsitzender der Kreisjägervereinigung Dillingen. Im Alter von etwa vier Wochen fliegen sie dann aus. Die Vögel haben ihr Nest erstmals in einer Nische an der Rückseite des Geschäftshauses an der Binswanger Hauptstraße eingerichtet. Seit Wochen beobachtet Gottfried Rigel die Turmfalken-Familie. Im Gespräch mit Nachbarn hat er erfahren, dass die Eltern die Jahre zuvor schon in der Nähe gebrütet haben. Aufmerksam wurde er auf sie, als sie sich lautstark begattet haben. „Das war ein Riesengeschrei“, sagt Rigel. Der Rentner freute sich, als er in der Nische durch ein Loch im Deckel dahinter drei Eier gesehen hat. Die Nische war schon mit der Absicht, dass dort mal Vögel brüten könnten, geschaffen worden. An Turmfalken hatte er dabei aber nicht gedacht, eher Spatzen hatte der Binswanger erwartet. Rigel erzählt: „Vor einer Woche waren die zwei Jungen noch ganz weiß, ganz flauschig. Von dem Braun war noch nichts zu sehen.“

Im Mauerwerk und in Nischen fühlen sie sich wohl

Dass sich Turmfalken in Wohngebieten ansiedeln, ist laut Jaumann nichts Neues. Im Mauerwerk und in Nischen fühlen sie sich ebenso wohl wie in Türmen, worauf ihr Name hindeutet. Turmfalken bleiben in ihrem Revier, auch im Winter. Bis zu 16 Jahren alt können sie werden. Jaumann erläutert: „Die Jungen suchen sich ein neues Revier in der Gegend, wo sie entsprechende Brutmöglichkeiten und Beute haben.“ Dazu sagt Rigel: „Das Jagen müssen die zwei jungen Binswanger Turmfalken aber erst noch lernen.“

