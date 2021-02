vor 34 Min.

Was ein Feuerlöscher anrichten kann - am Beispiel Lauingen

Mit einem Feuerlöscher wurde in Lauingen ein Schaden angerichtet

Für einen dummen-Jungen-Streich sind diese beiden Männer schon zu alt. Was sie in Lauingen angerichtet haben, war dennoch dumm. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein 19- und ein 20-Jähriger haben am Freitag um 8.30 Uhr mit einem Feuerlöscher ein Treppenhaus eingenebelt. Das teilte die Dillinger Polizei am Montag mit. Das Mehrfamilienhaus steht in der Lauinger Ludwigstraße.

Gegen die beiden Lauinger wird jetzt ermittelt

Durch den Löschstaub wurde außerdem der Feueralarm ausgelöst. Gegen die beiden Lauinger wird nun wegen Missbrauch von Notrufen und Sachbeschädigung ermittelt. (pol)

