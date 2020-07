00:31 Uhr

Was flattert da im Hochsommer?

Vogelschutzbund und NABU rufen zur Insektenzählung auf

Nach der erfolgreichen Vogelzählung im Mai können sich Naturinteressierte in ganz Bayern jetzt an der Insektenzählung beteiligen. Die Mitmachaktion des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) und seines bundesweiten Partners Naturschutzbund Deutschland (NABU) findet vom 31. Juli bis 9. August statt. Anne Vogel, Vorsitzende der LBV-Kreisgruppe Dillingen, und ihr Team hoffen wiederum auf aufmerksame Naturfreunde auch im Landkreis Dillingen. Gerade in den Sommermonaten lassen sich besonders viele Insekten beobachten. Bei der Zählung können alle mitmachen. Die Natur direkt vor der Haustüre entdecken, sei ist ein schönes Erlebnis für die ganze Familie, heißt es in einer Pressemitteilung. Besonders faszinierend seien die Schmetterlinge, die nach den Käfern die artenreichste Insektenordnung überhaupt darstellen. Schwalbenschwanz, Tagpfauenauge, Bläulinge und viele weitere gehören zu den farbenprächtigsten Tagfaltern der Natur. Das große Insektensterben mache sich jedoch auch bei den Schmetterlingen bemerkbar. Viele Arten sind vom Aussterben bedroht oder stark gefährdet.

Am besten zählen sich Schmetterlinge und Co. draußen an einem warmen, sonnigen Tag. Gezählt werden kann alles, was sechs Beine hat. Beim Zählen soll besonders auf in Deutschland häufig vorkommende Insektenarten geachtet werden: Schwalbenschwanz, Kleiner Fuchs, Ackerhummel, Holzbiene, 7-Punkt-Marienkäfer, Grünes Heupferd, Blaugrüne Mosaikjungfer, Streifenwanze. Das Beobachtungsgebiet soll nicht größer sein als etwa zehn Meter im Umkreis um den eigenen Standort. Es braucht nicht viel mehr als eine Stunde Zeit, einen Stift und Zettel.

„Wer sich bei der Bestimmung der Tiere unsicher ist, kann sie ganz einfach mit dem anschaulichen Insektenporträt auf der LBV-Webseite bestimmen. Das Tolle am Insektensommer ist, dass alle, völlig unabhängig von Vorkenntnissen, mitmachen können“, sagt Anne Vogel. Die Beobachtungen können beim LBV unter www.lbv.de/insektensommer.de über ein Online-Formular gemeldet werden.

Und noch etwas ist dem LBV wichtig: In Deutschland gibt es ungefähr 70 verschiedene Marienkäferarten. Am häufigsten entdeckt man in Deutschland den einheimischen Siebenpunkt-Marienkäfer und den Asiatischen Marienkäfer, der erst vor wenigen Jahren vom Menschen eingeführt wurde. Vielerorts verdrängt der Asiatische Marienkäfer einheimische Marienkäferarten. Mit Hilfe der interessierten Bürger soll nun herausgefunden werden, wie weit sich die invasive Art verbreitet hat. (pm)

