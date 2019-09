04:30 Uhr

Was gibt’s in Lauingen für fünf Euro?

Zahlreiche Menschen besuchten am Sonntag den Lauinger Herbstmarkt.

Wir haben uns am Sonntag auf dem Lauinger Herbstmarkt umgesehen. Für fünf Euro gibt es in Lauingen tatsächlich etwas ganz Besonderes.

Von Dominik Bunk

Was sind fünf Euro heute noch wert? Am Sonntag bot die Stadt Lauingen eine gute Gelegenheit, das herauszufinden. Dort fand der alljährliche Herbstmarkt statt. Wir waren dort und sind der Frage nachgegangen. Direkt beim Betreten der Innenstadt liegt schon der Duft von leckerem Essen in der Luft, denn aus kulinarischer Sicht wird, auch für kleines Geld, eine große Auswahl geboten.

Essen gibt's für fünf Euro, Hosen auch

Von der Bosna, über die Feuerwurst und Fischsemmeln, bis hin zu Magenbrot und gebrannten Mandeln, findet jeder eine passende Stärkung. Wer kleine Geschenke für Freunde und Familie sucht, wird in Lauingen fündig. Für die genannten fünf Euro gibt es Mitbringsel aus allen möglichen Kategorien, unter anderem Gürtel, Hosen, Smartphonehüllen und Geschenkkarten.

Am Flohmarkt sind viele Produkte schon für fünf Euro oder billiger zu haben

Zudem wurden an den zahlreichen Flohmarktständen viele teilweise neuere, aber vor allem auch viele klassische Artikel für ungefähr fünf Euro angeboten. Dabei wird von alten Vasen, Puppen und Gläsern bis hin zu Spielekonsolen alles ausgestellt und zum käuflichen Erwerb angeboten.

Lauingen von oben: fünf Euro

Kulturfreunde hatten auch die Möglichkeit, den Lauinger Schimmelturm zu besteigen, um die großartige Aussicht über die Stadt zu bestaunen. Denn für fünf Euro darf eine Familie mit zwei Kindern das Stadtwahrzeichen erklimmen. „Wenn beim Markt gutes Wetter herrscht, mache ich den Turm auch auf“, erzählt Josef Hördegen, Vorstandsvorsitzender des Lauinger Schimmelturmvereins. Was sind fünf Euro heutzutage also noch wert? In Lauingen ist die Antwort: Einiges.

