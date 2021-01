vor 31 Min.

Was ist bei der Kreisjägervereinigung Dillingen los?

Plus Die Kreisjägervereinigung Dillingen hätte einen neuen Vorstand. Das hat aber nicht geklappt. Schuld daran ist nicht nur Corona. Jetzt ist die große Frage: Wie geht es weiter?

Von Cordula Homann

Die Dillinger Kreisjägervereinigung ist die größte in Schwaben, die zweitgrößte in Bayern. Angeführt werden die rund 800 Mitglieder seit Jahrzehnten von Helmut Jaumann und Richard Kraus. Im Mai 2019 war der aktuelle Vorstand gewählt worden.

Doch dann gab es Streit. Stefan Lenz, ehemaliger Bürgermeister von Höchstädt und selbst Jäger, engagierte sich ab 2013 ehrenamtlich in der Vereinigung. Erst als stellvertretender Schatzmeister, dann, ab Mai 2019, als Schatzmeister. Ab da, sagt Jaumann, „ging alles in die Hose“. Im Vorstand bildeten sich zwei Gruppen.

Im Januar 2020 erklärten Lenz und zwei weitere Vorstandsmitglieder ihren Rücktritt. „Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir bis zur nächsten Hegeschau weitermachen und dann unsere Ämter zur Verfügung stellen. Es wurde beschlossen, dass die Mitglieder einen Brief mit diesen Informationen bekommen“, sagt Lenz. Weil dieser Brief aber monatelang nicht verschickt wurde, habe er seinen sofortigen Rücktritt bekannt gegeben.

Helmut Jaumann, Vorsitzender der Kreisjägervereinigung.

Jaumann selbst sagt, er sei kein Diplomat. In den vielen Jahren im Ehrenamt habe er auch Fehler gemacht. Und wenn er sich für etwas einsetze, etwa den Tierschutz, sei er absolut kompromisslos. „Ein harter Hund, bis zum Tod“, beschreibt er sich. Aber auch er wollte sein Amt nun aufgeben.

Wegen Corona war es nicht möglich, dass sich alle wie sonst in Wertingen trafen

Eine Neuwahl wie gewohnt war zu dem Zeitpunkt bloß nicht mehr möglich. Zwar änderten sich zu Beginn der Corona-Pandemie immer wieder die Auflagen für Versammlungen – aber 800 Menschen in einem Raum waren nicht mehr erlaubt. Mike Rauhoff ist Ausbildungsleiter in der Jagdschule in Wertingen und ebenfalls im Vorstandsteam. Er erzählt, man habe sich gemeinsam für eine Briefwahl entschieden, um möglichst viele Mitglieder zu erreichen. Die kommen auch aus den Nachbarlandkreisen. Denn wer die Jagdschule in Wertingen besucht, wird schnell Teil der Kreisjägervereinigung.

Schon das Nominierungsverfahren im Kreis Dillingen wurde plötzlich kompliziert

Doch das Briefwahlverfahren barg Tücken. Das ging schon mit der Vorschlagsliste los, wie Zweiter Vorsitzender Richard Kraus erzählt. „Manche von den Vorgeschlagenen wussten nichts von ihrem Glück, oder waren schon über 80 Jahre alt, andere hat man nicht erreicht.“ Ende des vergangenen Jahres informierte die Vereinigung ihre Mitglieder dann darüber, dass insgesamt 49 Nominierungslisten eingegangen waren. Eine traf zu spät ein und wurde nicht gewertet. 68 Nominierte erhielten insgesamt 235 Stimmen.

Neun habe man streichen müssen, weil ein nominiertes Mitglied noch minderjährig war und acht nicht eindeutig ermittelt werden konnten. Von zweien gab es zwar eine Adresse, aber keine Telefonnummer. Man habe sie wegen der Corona-Pandemie nicht besuchen wollen. Sieben weitere habe man über Tage hinweg nicht erreicht. Zum Schluss habe sich eine Gruppe formiert, über die die Jäger nun abstimmen konnten. Kraus meint, es sei zum Schluss schwierig gewesen, überhaupt noch jemanden zu finden. Zum Schluss entschied man sich für eine Blockwahl: Jeder konnte nur für das Team stimmen oder eben nicht.

Der ehemalige Höchstädter Bürgermeister wäre wohl angetreten, aber...

Dieses Vorgehen säte neuen Unmut. Einige vermissten ihre Nominierten. So wäre unter anderem Stefan Lenz mit einem neuen Vorstandsteam wieder angetreten – wurde aber gar nicht aufgestellt. Andere waren mit dem Vorgehen an sich nicht einverstanden.

Wissenswertes zur Jagd 1 / 5 Zurück Vorwärts Drückjagd Die Drückjagd wird auch Bewegungsjagd genannt. Hunde scheuchen dabei das WIld auf und treiben es zum Jäger hin.

Verkauf Bei Interesse an frischem WIldbret sollte am besten der örtliche Jäger oder die Forstbetriebe kontaktet werden. Beim Zerlegen wird gerne geholfen.

Import Besonders in Supermärkten wird oft sogenanntes Wildfleisch aus Osteuropa und Übersee verkauft. Es stammt größtenteils von Tieren aus Gatterhaltung.

Internet Auf der Internet-Plattform Wild-auf-Wild.de hingegen sind über 4000 regionale Wildanbieter registriert. Die Postleitzahlensuche ermöglicht eine schnelle Suche.

Rezepte Verbraucher finden auf Wild-auf-Wild.de mehr als 350 Wildgerichte zum einfachen Nachkochen.



Und rechtlich haltbar, das stellte sich inzwischen heraus, war es wohl auch nicht: Wird geschlossen über einen kompletten Vorstand entschieden, muss das in der Satzung der Kreisjägervereinigung ausdrücklich genehmigt sein, sagt Alfred Sigg, jahrelang Rechtspfleger für Registratursachen am Dillinger Gericht. „Hätte ich damals mit dieser Wahl zu tun gehabt, hätte ich erhebliche, grundsätzliche Bedenken geäußert.“ Geändert hat sich wegen der Corona-Pandemie nur, dass ein Vereinsvorstand schriftlich, also per Briefwahl, oder elektronisch gewählt werden darf, betont der Dillinger Anwalt Hubert Probst. „Aber man braucht immer Auswahlmöglichkeiten.“

Der Vorsitzende der Dillinger Kreisjägervereinigung hat sich bei der Wahl herausgehalten

Unklar ist zudem, wer die Wahl überhaupt organisiert hat. Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier hatte nur die Wahlvorschläge und -zettel gesammelt und die Funktion des Wahlleiters übernommen. Unterschrieben war die Post jeweils mit „Eure Vorstandschaft“. Jaumann selbst sagt, er habe sich aus dieser Wahl komplett herausgehalten. Deswegen will er niemandem eine Schuldzuweisung machen.

Gescheitert ist die Wahl schlussendlich, weil weniger als 50 Prozent der Mitglieder daran teilnahmen. Dabei hatten laut Rauhoff 380 Jäger abgestimmt. Reicht aber nicht, wie Kraus erklärt: „Wir brauchen 50+1 Wähler – und davon müssen wiederum 50+1 für den Wahlvorschlag stimmen.“ Diese Auflagen hängen mit der Briefwahl zusammen und gelten generell, nicht nur in Corona-Zeiten, erklärt Anwalt Probst.

Viele von den rund 800 Mitgliedern wissen von der gescheiterten Wahl aber vermutlich bis heute nichts. Darüber wird nur auf der Homepage informiert, ein Anschreiben jedes Einzelnen sei zu teuer, steht dort. Am Mittwoch hat der Vorstand über das weitere Vorgehen beraten. Jaumann will auf keinen Fall bis zum Ende der regulären Wahlperiode im Amt bleiben. Sondern in Ruhe aufhören und gehen. „Denn jetzt ist es noch anstrengender als vorher. Es geht etwas drunter und drüber. Daran bin ich nicht ganz unschuldig. Und ich bin auch nicht mehr so belastbar.“

Was ist mit dem geplanten neuen Vorstand der Dillinger Kreisjägervereinigung?

Seit 60 Jahren ist der Göllinger Mitglied der Vereinigung, seit mehr als 45 Jahren im Vorstand, seit 22 Jahren Vorsitzender. Mike Rauhoff sagt: „Wir fahren mit einer Notbesetzung, das ist frustrierend und unbefriedigend. Und Corona verschärft die Lage.“ Er würde die Briefwahl am liebsten gleich wiederholen. Dann mit dem Vermerk, dass unbedingt möglichst viele abstimmen müssen. So, hofft er, wird die nötige Stimmzahl erreicht. Kraus dagegen will den Sommer abwarten und vielleicht in einem Biergarten abstimmen lassen. „Es ist ermüdend, aber so lange halten wir noch durch.“ Das Vorstandsteam, das im ersten Wahlgang keine Mehrheit bekommen hat, stehe weiterhin bereit.

Josef Mang hatte sich mit einem Team als Vorsitzender zur Wahl gestellt. Ohne das Team will er den verantwortungsvollen Posten nicht übernehmen. Ob er und die anderen noch mal antreten, weiß er gar nicht. „Ich weiß ja auch nicht, wie es weitergeht.“ Am kommenden Mittwoch trifft sich der Vorstand erneut.

Lesen Sie dazu den Kommentar: Fürchterliches Fiasko

Diese Themen könnten Sie auch interessieren:





Themen folgen