Was ist denn hier in der Dillinger Kapuzinerstraße los?

In der Dillinger Kapuzinerstraße laufen seit Montag Bauarbeiten an den Gehwegen. Die Straße kann deswegen teilweise nur einseitig befahren werden.

Von Berthold Veh

Der Asphalt wird aufgebrochen

Am Montag wurde im Bereich in der Nähe des Mitteltorturms der Asphalt aufgebrochen. In der Dillinger Innenstadt und den Stadtteilen sollen auf vielen Gehwegen Platten verlegt werden, informiert der städtische Sprecher Jan Koenen auf Anfrage. In der Königstraße etwa seien in der Vergangenheit bereits überall Platten auf den Gehwegen verlegt worden.

Die restliche Zeit des Lockdowns wird genutzt

Dies erleichtere künftig beim Verlegen von Leitungen die Arbeit, denn der Asphalt müsse dann nicht aufgebrochen werden. Die Stadt Dillingen nutze nun die restliche Zeit des Lockdowns, um in Teilen der Kapuzinerstraße den Plattenbelag anzubringen.

