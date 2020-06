vor 34 Min.

Was kann das Konjunkturpaket?

Plus Die IHK schildert, was sie vom Konjunkturprogramm hält und wie es den Firmen im Landkreis Dillingen geht.

Von Cordula Homann

Immer noch ist die Arbeitslosenquote im Landkreis Dillingen eine der niedrigsten bundesweit. Doch sie hat sich verdoppelt. Immer noch gibt es im Landkreis laut IHK einen breiten Branchenmix, der in der Krise stabilisierend wirkt. Dennoch, die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Region aus.

Bei den Unternehmen spannt sich die Geschäftslage zunehmend an. Mehr als die Hälfte der Chefs in Nordschwaben rechnet damit, dass ihr Umsatz im Vergleich zum Vorjahr sinken wird. 46 Prozent mussten ihre Personalkapazitäten anpassen. Andererseits sprechen 83 Prozent von einem befriedigenden bis guten Liquiditätsstatus.

Diese Zahlen stellten Bettina Kräußlich, IHK-Regionalgeschäftsführerin, Gregor Ludley, IHK Regionalvorsitzender, und Vizepräsident Walter Berchtenbreiter in Höchstädt vor.

Die Bauwirtschaft rechnet nicht damit, dass ihr Boom anhält

Demnach sind die Branchen in Nordschwaben bislang ganz unterschiedlich von der Krise betroffen gewesen: der Tourismus und das Transportgewerbe massiv, die Bauwirtschaft kaum. Doch auch dort wird nicht damit gerechnet, dass die Auftragsbücher weiter voll bleiben. (Trotz Corona: Haus der Wirtschaft ist im Zeitplan) Berchtenbreiter befürchtet: „Es ist längst nicht vorbei. Unsere wirtschaftlichen Probleme beginnen erst.“ Kräußlich klagt, dass den Kunden die Konsumlaune fehlte. Das spüre der Einzelhandel. Deswegen hofft die IHK auf verkaufsoffene Sonntage, wenn auch in geänderter Form.

Handel, Dienstleistung, Industrie - alle sind von der Krise betroffen

Die Tourismusbranche dagegen fürchte langfristig vor allem den Wegfall von Geschäftsreisen. Darauf mussten viele Betriebe während des Lockdowns verzichten. Statt Kollegen in fernen Ländern zu besuchen, wurden Telefon- und Videokonferenzen abgehalten. Wer das beibehält, muss weniger reisen. Neben Handel und Dienstleistung leidet auch die Industrie. Ludley, Geschäftsführer der Höchstädter Firma Nosta, stellt ein konstantes Nachfrageminus fest. Alle Firmen stünden jetzt in den Startlöchern und hofften auf einen Aufwärtstrend. Doch eine baldige Erholung sei nicht in Sicht.

Zudem würden viele Menschen unter der Kurzarbeit leiden. Diese psychische Belastung dürfe man ebenfalls nicht vergessen. Berchtenbreiter führt weitere Sorgen an: So sind zum Beispiel bis Ende September Insolvenzanmeldungen ausgesetzt – doch was passiert am 1. Oktober? Auch Tilgungen kann man derzeit stunden – diese müssen aber eines Tages auch wieder bedient werden. Die Lieferketten würden bislang nicht passen, der Einzelhandel sei weiterhin stark gebeutelt. Deutschland steuere auf eine „immense“ Rezession zu. Dennoch ist der Vizepräsident zuversichtlich: „Mittel- und langfristig packen wir das.“

Viele Anregungen der IHK stehen im Konjunkturpaket, bis auf eine

Dafür sei schließlich auch das gerade von der Regierungskoalition verabschiedete Konjunkturpaket da. Darin würden sich viele Anregungen und Kritikpunkte der IHK wiederfinden, sagt Kräußlich nicht ohne Stolz. So hatten die Firmen bei der Umfrage als notwendige Maßnahmen für einen erfolgreichen Start nach der Krise genannt: Bessere Abschreibungsmöglichkeiten, ein staatliches Investitionsprogramm, die Reduzierung der Strompreise, die Ausweitung des Verlustvor- beziehungsweise -rücktrages und die einjährige Befristung der Mehrwertsteuer.(Konjunkturpaket: Bleibt die Mehrwertsteuer länger gesenkt?) „Alles das wurde im Konjunkturpaket berücksichtigt“, freut sich Thomas Schörg, Pressesprecher der IHK Schwaben.

Nur die Maßnahme, die Firmen im Regierungsbezirk am wichtigsten war, die rückwirkende Senkung der Unternehmenssteuern, hat es nicht in das 130-Milliarden-Euro-Paket geschafft. „Dennoch, die Politik hat sehr schnell reagiert – darüber hat man sich in anderen Ländern fast die Augen gerieben“, lobt Ludley das Paket.

Bild: Berthold Veh

Berchtenbreiter, Vorstandsvorsitzender der Dillinger Reitzner AG, hofft, dass die Politik das Tempo hält. (Konjunkturpaket: Bleibt die Mehrwertsteuer länger gesenkt?)Eine Entscheidung über das Milliardenpaket sei nach der langen Diskussion um eine mögliche Autoprämie auch dringend notwendig gewesen, ergänzt Ludley. Solche Unsicherheiten wie vor der Verabschiedung seien Gift, weil die Kunden abwarten, was passiert, anstatt zu kaufen und die betroffenen Firmen verunsichert sind. Besonders loben die vier am Tisch, dass das Konjunkturpaket branchenübergreifend gilt.

Die Corona-Krise offenbare auch Gutes

Daneben habe die Krise aber noch mehr Gutes offenbart. Die IHK-Vertreter zählen auf: Homeoffice sei in weit mehr Bereichen möglich als zuvor gedacht. Besuche wurden erfolgreich durch Alternativen wie etwa Videokonferenzen ersetzt. Im Lockdown konnte sich Ludley viele Fahrten – und damit auch Zeit – sparen, wie er sagt.

Dank Digitalisierung könne man jetzt vieles vom Büro aus erledigen. „Ich wünsche mir, dass sich das manifestiert.“ Die Kurzarbeit habe sich als effizientes Werkzeug herausgestellt, das Firmen in Krisenzeiten ermöglicht, ihre Mitarbeiter zu halten. Und die Agentur für Arbeit hätte flexibel und schnell reagiert.

Ein Appell: Azubis einstellen! Das lohnt sich jetzt auch besonders

Ein Thema, das der IHK besonders am Herzen liegt, könnte nun dank des Konjunkturpakets Schwung gewinnen. Denn die Dillinger IHK hat eine große Sorge: Sie bemerkt unter ihren knapp 7200 Mitgliedern eine Zurückhaltung beim Abschluss neuer Ausbildungsverhältnisse. „Wir haben mit dem dualen Bildungssystem ein weltweit führendes, exzellentes Konzept. Diesen Pfad dürfen wir nicht verlassen – im Gegenteil. Wir brauchen gute Fachkräfte nicht nur heute, sondern auch morgen und übermorgen“, appelliert Vizepräsident Berchtenbreiter. (Der Rezo-Faktor: Ein Youtuber rechnet ab)

Jetzt lohnt sich eine Ausbildung doppelt. Denn im neuen Konjunkturpaket ist eine Förderung verankert, wie Schörg erklärt: „Wer zum 1. September ausbildet, bekommt pro Einstellung 2000 Euro. Bildet man mehr aus als bisher, gibt es für den zusätzlichen Platz 3000 Euro. Und wer einen Azubi übernimmt, dessen Betrieb insolvent wurde, bekommt ebenfalls eine Übernahmeprämie.“ 134 Berufsbilder gibt es allein bei der IHK Schwaben, da sollte doch fast für jeden Suchenden etwas Passendes dabei sein.

Ludley ist wichtig, bei allen Problemen doch positiv zu denken. „Doch die Pandemie ist noch nicht vorbei. Wir sollten uns immer daran erinnern, was der Auslöser für die Krise war und weiterhin darauf achten, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.“ Ein zweiter Lockdown werde nicht so ohne Weiteres verkraftet.

Diese Themen könnten Sie auch interessieren:

Themen folgen