Was macht das Leben wertvoll?

Manuel Kleiner, Pfarrer an der evangelisch-lutherischen Katharinenkirche in Dillingen, hinterfragt zu Ostern unsere Werte.

Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn wir an diesem Sonntag Ostern feiern, haben wir eine weitere Woche der Ausgangsbeschränkungen und der stark reduzierten Wirtschaftstätigkeit hinter uns. Im Blick auf diese Zeit könnten wir sagen, wir erleben gerade ein von der Regierung verordnetes Fasten, einen Verzicht auf bis dahin für selbstverständlich angenommene Lebensvollzüge. Dabei haben viele von uns ein Übermaß an Arbeit und damit verbundener Sorge.

Die Solidarität unter den Menschen ist groß. Neue Kontaktmöglichkeiten und Hilfsangebote zu den schon bestehenden werden entdeckt, neu geschaffen und genutzt. Zu Recht empfinden wir große Dankbarkeit gegenüber den Menschen, die auch jetzt selbstlos und oft sehr fantasievoll helfen. Sie stehen vor uns in ihrer moralischen Größe. Andere wiederum sind von der Arbeit ausgeschlossen und machen sich deshalb Sorgen um ihre wirtschaftliche Zukunft.

Fasten im biblischen Sinne dingt der Besinnung auf das Wesentliche

Fasten im biblischen Sinn dient der Besinnung auf das Wesentliche. Was macht das Leben wertvoll? Liebe? Frieden? Ausreichend Nahrung? Gute Luft zum Atmen? Sauberes Wasser? Familie, Freunde…? Was tut mir wirklich gut? Konfrontiert mit hundertfachem Sterben, nicht weit weg, sondern in unserem Land, ist auch die Frage nach dem eigenen Lebensende neu drängend.

Was heißt es, alles loszulassen? Vielleicht erleben wir ein nachdenkliches Ostern, wie schon lange nicht mehr. Es soll uns nicht zum Schaden sein. Nachdenken, umdenken, suchen und schließlich finden ist sehr lebensdienlich.

An Ostern feiern wir SEINE endgültige Überwindung des Todes

Einer schaut uns dabei über die Schulter. ER fragt mit uns: Was ist wirklich wichtig? SEIN ganzes Leben war ein Fasten im Dienste von Heilung und Leben. An Ostern feiern wir SEINE endgültige Überwindung des Todes. Durch unsere Taufe haben wir Anteil an diesem Sieg. Beschützt, befreit von der Angst gehen wir unseren Weg, gerufen und beauftragt, getröstet und gestärkt durch die Osterbotschaft: „Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja!“ Es wünscht ein gesegnetes Osterfest persönlich und ganz sicher zusammen mit allen in unserem Bereich tätigen evangelischen und katholischen Kolleginnen und Kollegen.

Ihr und Euer Manuel Kleiner, Pfarrer an der evangelisch-lutherischen Katharinenkirche, Dillingen

