Was man bei Zahnschmerzen wissen muss

Der Betrieb in den Zahnarztpraxen läuft wieder – unter anderen Bedingungen

In den Zahnarztpraxen im Landkreis kehrt langsam wieder Normalität ein. Nachdem die meisten Zahnärzte in den vergangenen Wochen nur noch Notfälle behandelt haben oder ihre Praxistätigkeit stark eingeschränkt hatten, öffnen die meisten wieder ganz und bieten auch ihr volles Behandlungsspektrum wieder an. Jedoch wird einiges anders sein als zuvor. Darauf weist Dr. Gerhard Frieß hin, Zahnarzt in Lauingen und Obmann der Zahnärzte im Landkreis Dillingen. Obwohl Zahnarztpraxen auch vor der Pandemie schon einen sehr hohen Hygienestandard hatten, wird die Hygiene noch stärker intensiviert. FFP-Mundschutz und Schilde werden zusätzlich verwendet.

Auch in den Wartezimmern wird eine Abstandshaltung eingeführt. Es wird weniger dicht einbestellt, sodass möglichst wenig Patienten sich darin aufhalten müssen. Zahnärzte empfehlen auch einen eigenen Mundschutz in der Praxis zu tragen und ihn nur zur Behandlung abzunehmen. Händedesinfektion wird ebenfalls zur Verfügung gestellt. Türklinken, Handläufe und Lichtschalter werden mehrmals täglich vom Personal desinfiziert.

Angst vor einer Infektion in einer Zahnarztpraxis braucht man also nicht zu befürchten. Wer einen Zahnarzttermin hat und sich nicht sicher ist, ob die Behandlung stattfindet, soll sich vorsichtshalber telefonisch bei seinem Zahnarzt deswegen erkundigen. In die Praxen dürfen nur symptomlose und nichtinfizierte Patienten.

Unter Quarantäne stehende, oder Personen, die Covid-19 positiv getestet sind, oder mit positiv getesteten Menschen in Kontakt waren, dürfen nur in die dafür ausgestatteten Praxen. Dies sollten Patienten in einem solchen Fall unbedingt vorher telefonisch mit ihrem Zahnarzt abklären. (pm) Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

